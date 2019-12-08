الهند.. مصرع 43 شخصا إثر حريق بمصنع في العاصمة

Dimanche 08 Decembre 2019



الأناضول

- لقي 43 شخصًا على الأقل مصرعهم، الأحد، إثر حريق اندلع داخل مصنع في منطقة تجارية بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفق إعلام محلي.وذكرت صحيفة "NDTV" الهندية أن 43 شخصًا قتلوا في حريق شبّ داخل مصنع لصنع حقائب السفر في منطقة مزدحمة شمالي العاصمة.وأوضحت أن معظم الضحايا من العمال الذين كانوا نائمين في المصنع عندما وقع الحريق.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين (لم تسمهم) أنه لم يتضح بعد سبب الحريق.من جانبه، قال الطبيب كيشور سنيغ، في تصريح صحفي، إن 16 شخصًا أصيبوا بحروق واختناق نتيجة الحريق، لافتًا أنه تم نقل جميع الضحايا إلى 3 مستشفيات في المدينة، أحدها يعمل فيه، بحسب وكالة أسوشييتد برس.وقالت السلطات المحلية إن 30 سيارة إطفاء موجودة في موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الوضع.