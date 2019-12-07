نيويورك تايمز: اعتقال 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار بفلوريدا

Samedi 07 Decembre 2019
الأناضول - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن السلطات الأمريكية اعتقلت 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار بقاعدة جوية في ولاية فلوريدا، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المهاجم، وهو سعودي الجنسية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على التحقيقات، لم تكشف هويته، أن هناك 3 من بين المعتقلين، كانوا يصورون الهجوم.
ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل بشأن المعتقلين الستة.
وقال المصدر للصحيفة، إنه من غير المعروف ما إذا كان المتدربون الـ 6 في القاعدة الجوية التي شهدت الهجوم، وما إذا كانت عملية التصوير مرتبطة بالهجوم.
والجمعة، قتل 3 أشخاص إلى جانب المهاجم، وأصيب 8 آخرون بجروح، في إطلاق نار بقاعدة بنساكولا الجوية، التابعة للبحرية في فلوريدا.
وأعلن مسؤولون أن منفذ الهجوم ضابط طيران في سلاح الجو السعودي ، وهو الملازم الثاني محمد سعيد الشمراني، وكان متدربا بتلك القاعدة.
وأشار موقع "سايت" الأمريكي، الذي يرصد التنظيمات المتطرفة، أن الشمراني وصف الولايات المتحدة على تويتر بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه.
وذكر الموقع أن المتدرب السعودي نشر بيانا قصيرا على تويتر، يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".
وقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ضحايا الهجوم، معتبرا أن منفذه لا يمثل مشاعر مواطني المملكة إزاء الشعب الأمريكي.
وقال ترامب، عبر "تويتر"، إن الملك سلمان أعرب، خلال مكالمة هاتفية معه، عن استيائه من الهجوم، ووصفه بأنه "عمل همجي".
وأضاف: "الملك قال إن الشعب السعودي غاضب جدا من الأفعال الهمجية التي قام بها مطلق النار، وهذا الشخص لا يعبر عن مشاعر السعوديين الذين يحبون الشعب الأمريكي".
وتضم القاعدة التي وقع بها الهجوم 16 ألف عسكري، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.
وتعتبرمركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.
ويعد إطلاق النار في فلوريدا الثاني من نوعه خلال أسبوع، يقع في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.
والأربعاء الماضي، قتل 3 أشخاص، بينهم المهاجم، في إطلاق نار وقع بقاعدة "بيرل هاربر" في ولاية هاواي، وتبين لاحقا أن المهاجم عنصر في البحرية الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على التحقيقات، لم تكشف هويته، أن هناك 3 من بين المعتقلين، كانوا يصورون الهجوم.
ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل بشأن المعتقلين الستة.
وقال المصدر للصحيفة، إنه من غير المعروف ما إذا كان المتدربون الـ 6 في القاعدة الجوية التي شهدت الهجوم، وما إذا كانت عملية التصوير مرتبطة بالهجوم.
والجمعة، قتل 3 أشخاص إلى جانب المهاجم، وأصيب 8 آخرون بجروح، في إطلاق نار بقاعدة بنساكولا الجوية، التابعة للبحرية في فلوريدا.
وأعلن مسؤولون أن منفذ الهجوم ضابط طيران في سلاح الجو السعودي ، وهو الملازم الثاني محمد سعيد الشمراني، وكان متدربا بتلك القاعدة.
وأشار موقع "سايت" الأمريكي، الذي يرصد التنظيمات المتطرفة، أن الشمراني وصف الولايات المتحدة على تويتر بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه.
وذكر الموقع أن المتدرب السعودي نشر بيانا قصيرا على تويتر، يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".
وقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ضحايا الهجوم، معتبرا أن منفذه لا يمثل مشاعر مواطني المملكة إزاء الشعب الأمريكي.
وقال ترامب، عبر "تويتر"، إن الملك سلمان أعرب، خلال مكالمة هاتفية معه، عن استيائه من الهجوم، ووصفه بأنه "عمل همجي".
وأضاف: "الملك قال إن الشعب السعودي غاضب جدا من الأفعال الهمجية التي قام بها مطلق النار، وهذا الشخص لا يعبر عن مشاعر السعوديين الذين يحبون الشعب الأمريكي".
وتضم القاعدة التي وقع بها الهجوم 16 ألف عسكري، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.
وتعتبرمركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.
ويعد إطلاق النار في فلوريدا الثاني من نوعه خلال أسبوع، يقع في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.
والأربعاء الماضي، قتل 3 أشخاص، بينهم المهاجم، في إطلاق نار وقع بقاعدة "بيرل هاربر" في ولاية هاواي، وتبين لاحقا أن المهاجم عنصر في البحرية الأمريكية.
En continu
- Hier 18:27 إطلاق سراح 'كلاي بي بي جي'..
- Hier 11:18 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 11:11 صورة اليوم: حفرة ''تبتلع'' سيارة اجرة
- Hier 11:02 الى متى هذا الاستهتار بموارد الدولة ؟
- Hier 10:11 مواطن بلا عنوان
- Hier 09:38 منبر الجمعة / كلام في الخطبة المنبرية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:18
|07:18
|05:46
|
12°
|21°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|21°-12
|19°-12
|18°-12
|14°-12
|16°-11
Follow @babnet_Tunisie
(117 808) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 201) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 540) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 931) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 292) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 427) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 064) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 767) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 098) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 865) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 855) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 915) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 838) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 216) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 282) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 139) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 846) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 708) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 309) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 505) فيديو لأمني يحذّر من عمليات إرهابي
Par:mohamedwalid (United Kingdom )
Sur: الديوانة التونسية تنفي رفض تسريح بضائع موجهة إلى الأعمال الخيرية