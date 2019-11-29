منبر الجمعة / قَاربوا و سدّدوا

Vendredi 29 Novembre 2019



كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يُلقي عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم القول تتزلزل افئدتهم ، يحاسبوا و يقوّموا انفسهم ثم يبقى فيهم خوف انهم لم يلتزموا .نحن نقرأ القرآن العظيم و نكتفي بصدق الله العظيم ، نسمع او نقرا درر رسول الله و محاذيره فنكتفي بالصلاة عليه !؟؟؟أي انتساب لهذا الدين القيّم !؟ وأي واجب عملناه ، نحن في حاجة إلى ( زلزلة مفاهيمنا ) و تصحيحها ، نحن نحتاج إلى مراجعات فكرية و روحية ، نحتاج شحذ الإدراك ، تثوير الوعي و تحيين الفهم ،،، حتى لا يستبدلنا الله و يستعمل غيرنا و تلك سُنن الله في خلقه و لنا في السابقين عِبرا و مواعظ ، علينا بتفعيل الأحاديث النبوية و الآي الكريم و إسقاطهم على واقعنا ، علينا البحث و التنقيب و التبليغ علّنا نقارب ما يجب ان نكون عليه .ايضا علينا واجب التبليغ ، تبليغ آي القرآن و حديث سِيدنا ﷺ وهذا لا يستوجب حتما اننا فهمنا ذلك كله فرُبّ سامع أفهم من مبلِّغ ، و لا يستوجب اننا نعمل به كله و إلا لما قام الدّين ،،، نحن مطالبون بالمقاربة و التسديد و ان ننتهي في المنع و ان ناتي من الأوامر ما استطعنا ، تخفيفا من الله و رسوله ...