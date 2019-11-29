Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Emta-Al-Zaman  

منبر الجمعة / قَاربوا و سدّدوا

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
بقلم / منجي باكير

كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يُلقي عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم القول تتزلزل افئدتهم ، يحاسبوا و يقوّموا انفسهم ثم يبقى فيهم خوف انهم لم يلتزموا .


نحن نقرأ القرآن العظيم و نكتفي بصدق الله العظيم ، نسمع او نقرا درر رسول الله و محاذيره فنكتفي بالصلاة عليه !؟؟؟
أي انتساب لهذا الدين القيّم !؟ وأي واجب عملناه ، نحن في حاجة إلى ( زلزلة مفاهيمنا ) و تصحيحها ، نحن نحتاج إلى مراجعات فكرية و روحية ، نحتاج شحذ الإدراك ، تثوير الوعي و تحيين الفهم ،،، حتى لا يستبدلنا الله و يستعمل غيرنا و تلك سُنن الله في خلقه و لنا في السابقين عِبرا و مواعظ ، علينا بتفعيل الأحاديث النبوية و الآي الكريم و إسقاطهم على واقعنا ، علينا البحث و التنقيب و التبليغ علّنا نقارب ما يجب ان نكون عليه .
ايضا علينا واجب التبليغ ، تبليغ آي القرآن و حديث سِيدنا ﷺ وهذا لا يستوجب حتما اننا فهمنا ذلك كله فرُبّ سامع أفهم من مبلِّغ ، و لا يستوجب اننا نعمل به كله و إلا لما قام الدّين ،،، نحن مطالبون بالمقاربة و التسديد و ان ننتهي في المنع و ان ناتي من الأوامر ما استطعنا ، تخفيفا من الله و رسوله ...

  
  
     
  
festival-f947da5f07358402b2266c7f11ed1591-2019-11-29 09:13:40






0 de 0 commentaires pour l'article 193509



En continu

دخول الشتاء

الجمعة 29 نوفمبر 2019 | 2 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:40
13°
 21° % 71 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1120°-1421°-1321°-1321°-13
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (28 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 nov)   141,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575016308|193509 228|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires