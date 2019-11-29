منبر الجمعة / قَاربوا و سدّدوا

Vendredi 29 Novembre 2019
بقلم / منجي باكير
كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يُلقي عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم القول تتزلزل افئدتهم ، يحاسبوا و يقوّموا انفسهم ثم يبقى فيهم خوف انهم لم يلتزموا .
نحن نقرأ القرآن العظيم و نكتفي بصدق الله العظيم ، نسمع او نقرا درر رسول الله و محاذيره فنكتفي بالصلاة عليه !؟؟؟
أي انتساب لهذا الدين القيّم !؟ وأي واجب عملناه ، نحن في حاجة إلى ( زلزلة مفاهيمنا ) و تصحيحها ، نحن نحتاج إلى مراجعات فكرية و روحية ، نحتاج شحذ الإدراك ، تثوير الوعي و تحيين الفهم ،،، حتى لا يستبدلنا الله و يستعمل غيرنا و تلك سُنن الله في خلقه و لنا في السابقين عِبرا و مواعظ ، علينا بتفعيل الأحاديث النبوية و الآي الكريم و إسقاطهم على واقعنا ، علينا البحث و التنقيب و التبليغ علّنا نقارب ما يجب ان نكون عليه .
ايضا علينا واجب التبليغ ، تبليغ آي القرآن و حديث سِيدنا ﷺ وهذا لا يستوجب حتما اننا فهمنا ذلك كله فرُبّ سامع أفهم من مبلِّغ ، و لا يستوجب اننا نعمل به كله و إلا لما قام الدّين ،،، نحن مطالبون بالمقاربة و التسديد و ان ننتهي في المنع و ان ناتي من الأوامر ما استطعنا ، تخفيفا من الله و رسوله ...
كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يُلقي عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم القول تتزلزل افئدتهم ، يحاسبوا و يقوّموا انفسهم ثم يبقى فيهم خوف انهم لم يلتزموا .
نحن نقرأ القرآن العظيم و نكتفي بصدق الله العظيم ، نسمع او نقرا درر رسول الله و محاذيره فنكتفي بالصلاة عليه !؟؟؟
أي انتساب لهذا الدين القيّم !؟ وأي واجب عملناه ، نحن في حاجة إلى ( زلزلة مفاهيمنا ) و تصحيحها ، نحن نحتاج إلى مراجعات فكرية و روحية ، نحتاج شحذ الإدراك ، تثوير الوعي و تحيين الفهم ،،، حتى لا يستبدلنا الله و يستعمل غيرنا و تلك سُنن الله في خلقه و لنا في السابقين عِبرا و مواعظ ، علينا بتفعيل الأحاديث النبوية و الآي الكريم و إسقاطهم على واقعنا ، علينا البحث و التنقيب و التبليغ علّنا نقارب ما يجب ان نكون عليه .
ايضا علينا واجب التبليغ ، تبليغ آي القرآن و حديث سِيدنا ﷺ وهذا لا يستوجب حتما اننا فهمنا ذلك كله فرُبّ سامع أفهم من مبلِّغ ، و لا يستوجب اننا نعمل به كله و إلا لما قام الدّين ،،، نحن مطالبون بالمقاربة و التسديد و ان ننتهي في المنع و ان ناتي من الأوامر ما استطعنا ، تخفيفا من الله و رسوله ...
En continu
- Hier 20:29 تونس وتركيا وإعلام السيسي الغبي!
- Hier 19:42 رئيس الجمهوري يستقبل عددا من الصحفيين
- Hier 17:01 جلسة عامة غدا بمجلس نواب الشعب
- Hier 13:07 مواقف مختلف للأعراف من ''التاكسي سكوتور''
- Hier 12:35 والدة Klay BBJ ترفع قضية ضدّ بية الزردي ..
دخول الشتاء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:45
|12:14
|07:11
|05:40
|
13°
|21°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-11
|20°-14
|21°-13
|21°-13
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 493) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 977) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 700) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 90 529) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 728) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 536) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 56 878) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 060) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 137) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 960) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 403) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 294) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 952) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 086) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 654) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 626) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 323) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 44 995) الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوج
( 43 730) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 464) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: رئيس الجمهورية يستقبل الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان