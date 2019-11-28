تونس وتركيا وإعلام السيسي الغبي!

Jeudi 28 Novembre 2019



"سجل العجز التجاري لتونس مع تركيا مستويات قياسية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت الواردات التونسية من تركيا 2.33 مليار دينار، بينما لم تتجاوز صادراتها إلى أنقرة 332 مليون دينار، وهو ما أدى إلى عجز تجاري يزيد عن ملياري دينار، هذا باختصار حصاد ما فعله حركة النهضة فى تونس بسبب عشرات الاتفاقيات التى وقعتها حكومة الترويكا فى عام 2011 بقيادة حزب النهضة مع الحكومة التركية، و"الترويكا"ائتلاف حاكم رئاسيا وحكوميا وبرلمانيا يتكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي لتكوين أغلبية مستقرة في الحكم في تونس. تأسس الائتلاف في 22 نوفمبر 2011 وانحل في 20 نوفمبر 2014. ومنذ ظهور المنتجات التركية في الأسواق، تقلص الطلب على السلع المحليّة، مشيرا إلى أن السلطات تعلم هذا الأمر ولكنها تتغاضى عن ذلك ولا تتدخل لحماية صغار التجار والصناعيين وموارد رزقهم ، كأنها تتعمّد تدمير الاقتصاد المحلي، متسائلاً في هذا السياق عن ولاء وانتماء قادة البلاد هل لتركيا أم تونس؟"