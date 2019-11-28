التيار الديمقراطي حركة الشعب هل هو زواج متعة أو زواج كاتوليكي؟

Jeudi 28 Novembre 2019



التحالفات​ و التوافقات في البرلمان و تشكيل الكتل الهامة و كبيرة العدد هي ضاهرة صحية في المشهد البرلماني الذي هو أصل الحكم في تونس حسب الدستور...في كل الديمقرطيات البرلمان هو ساحة لمناورات و حروب سياسية أطلق عليها وصف الحرب الجيدة و هذه من ميزات المشهد السياسي التونسي رغم الكثير من المأخذات إلا أن تونس بقيت دائما في مربع اللعبة الديمقراطية...ما حصل أمس تحت قبة البرلمان من تحالفات لتشكيل الكتل يعتبر بمثابة إنتصار جديد للديمقراطية و الثورة في تونس لأنه مشهد فريد و إستثناء في العالم العربي و حتى بعض البلدان الأوروبية...إلا أن الكتل البرلمانية أنواع هناك كتل صلبة لا تهزها الرياح و الأعاصير و حتى الزلازل لتبقى صامدة إلى النهاية...و هناك كتل سائلة سرعان ما تنساب و يقع تصريفها في قنوات الصرف الصحي مع أول إختبار جدي لقوة و صلابة الكتلة...التحالفات و الكتل التي تتشكل على برامج و رؤية مشتركة و أهداف واضحة فإنه مهما يحصل من هزات و إرتدادات فهي تبقى ثابتة و صامدة إلى النهاية...لعل أبرز تحالف بين الكتل هو الذي حصل بين كتلتي التيار الديمقراطي و حركة الشعب لكن السؤال الأبرز الذي يبقى مطروح هل أن هذا البناء المشترك بين التيار و الشعب هو على أساس برامج و أهداف واضحة تخدم مصلحة المواطن أم هو فقط تحالف من أجل عرقلة تشكيل الحكومة و إفشال الحزب الفائز عن طريق الإبتزاز و التحرش السياسي لوضع النهضة أمام الأمر الواقع إما حكومة الرئيس أو التحالف مع قلب تونس و بالتالي الصدام مع القواعد الذي قد تدفع فيه النهضة الثمن غاليا جداً...إذا كان تحالف آل عبو مع حركة الشعب من هذا النوع فالنتيجة حتماً هي مضيعة للوقت على مصلحة تونس التي يتبجح بها كثيراً قيادات التيار الديمقراطي و حركة الشعبلهذا رسالتنا الى قيادات الحزبين وخاصة محمد عبو هي التالية تآمروا على النهضة كما تريدون تحالوا ضد النهضة كما تريدون لكن لا تتآمروا على الوطن و لا تتحالفوا ضد تونس...وحدها الأيام القليلة القادمة تبين لنا أن زواج التيار الديمقراطي و حركة الشعب إما هو زواج متعة أو زواج كاتوليكي؟؟؟