''تويتر'' تعتزم حذف الحسابات غير النشطة في ديسمبر

Mercredi 27 Novembre 2019



الأناضول

- ^بعثت رسائل بالبريد الإلكتروني تحذر مالكي الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول عليها خلال أكثر من 6 أشهرواشنطن/ الأناضولحذرت شركة "تويتر"، المستخدمين مالكي الحسابات غير النشطة من إمكانية إغلاق حساباتهم قريبًا، إذا لما يسجلوا الدخول قبل 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وبعثت الشركة الأمريكية رسائل بالبريد الإلكتروني لأصحاب الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول عليها خلال أكثر من 6 أشهر.وتضمنت الرسائل تحذيرًا جاء فيه "سجل دخول قبل 11 ديسمبر المقبل وإلا سيتم إتاحة المستخدم الخاص بحسابك لآخر"، حسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.وقال متحدث باسم الشركة في رسالة للموقع: "نحن نعمل على تنظيف الحسابات غير النشطة لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر تويتر"، مضيفا: "جزء من هذا الجهد هو تشجيع الناس على تسجيل الدخول بنشاط".وأوضح: "بدأنا في التواصل الاستباقي مع العديد من الحسابات التي لم تقم بتسجيل الدخول إلى تويتر منذ أكثر من ستة أشهر لإبلاغهم بأنه ربما تحذف حساباتهم نهائيًا بسبب عدم النشاط لفترة طويلة".ووفقًا للموقع، لم يحدد "تويتر" بعد متى ستتاح أسماء المستخدمين المستعادة للمستخدمين الحاليين.وأوضح المتحدث أنه "عملية حذف الحساب ستحدث على مدار عدة أشهر؛ ليس فقط في يوم واحد"، ولذلك لا يتوقع حدوث اندفاع كبير على أسماء المستخدمين في 12 ديسمبر/كانون الأول.وهذه الخطوة لن تؤثر على أولئك الذين يقضون وقتًا على منصة التدوينات القصيرة، ولكنهم لا يقومون بالضرورة بالتغريد كثيرًا.ويحدد موقع "تويتر" النشاط عن طريق تسجيل الدخول، ويقر بأنه "ليست كل علامات نشاط الحساب مرئية للعامة"، وفقًا لإرشادات السياسة الموضحة في موقعه على الإنترنت.