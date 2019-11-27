Radio Babnet Tunisie On Air: Hani Chaker - Ghalta  

''تويتر'' تعتزم حذف الحسابات غير النشطة في ديسمبر

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
الأناضول - ^بعثت رسائل بالبريد الإلكتروني تحذر مالكي الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول عليها خلال أكثر من 6 أشهر
واشنطن/ الأناضول

حذرت شركة "تويتر"، المستخدمين مالكي الحسابات غير النشطة من إمكانية إغلاق حساباتهم قريبًا، إذا لما يسجلوا الدخول قبل 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.


وبعثت الشركة الأمريكية رسائل بالبريد الإلكتروني لأصحاب الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول عليها خلال أكثر من 6 أشهر.

وتضمنت الرسائل تحذيرًا جاء فيه "سجل دخول قبل 11 ديسمبر المقبل وإلا سيتم إتاحة المستخدم الخاص بحسابك لآخر"، حسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وقال متحدث باسم الشركة في رسالة للموقع: "نحن نعمل على تنظيف الحسابات غير النشطة لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر تويتر"، مضيفا: "جزء من هذا الجهد هو تشجيع الناس على تسجيل الدخول بنشاط".

وأوضح: "بدأنا في التواصل الاستباقي مع العديد من الحسابات التي لم تقم بتسجيل الدخول إلى تويتر منذ أكثر من ستة أشهر لإبلاغهم بأنه ربما تحذف حساباتهم نهائيًا بسبب عدم النشاط لفترة طويلة".

ووفقًا للموقع، لم يحدد "تويتر" بعد متى ستتاح أسماء المستخدمين المستعادة للمستخدمين الحاليين.

وأوضح المتحدث أنه "عملية حذف الحساب ستحدث على مدار عدة أشهر؛ ليس فقط في يوم واحد"، ولذلك لا يتوقع حدوث اندفاع كبير على أسماء المستخدمين في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وهذه الخطوة لن تؤثر على أولئك الذين يقضون وقتًا على منصة التدوينات القصيرة، ولكنهم لا يقومون بالضرورة بالتغريد كثيرًا.

ويحدد موقع "تويتر" النشاط عن طريق تسجيل الدخول، ويقر بأنه "ليست كل علامات نشاط الحساب مرئية للعامة"، وفقًا لإرشادات السياسة الموضحة في موقعه على الإنترنت.

  
  
     
  
festival-e346b981bc5ec87b5fef6fddbdbf0f71-2019-11-27 22:19:55






0 de 0 commentaires pour l'article 193437



En continu
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:14 07:09 05:38
18°
 17° % 63 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
17°-1521°-1322°-1220°-1322°-12
  • Avoirs en devises
    18994,5

  • (27 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14750 DT        1$ =2,85894 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 nov)   171,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574890363|193437 151|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires