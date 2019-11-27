أردوغان للعالم الإسلامي: علينا أن نثق بأنفسنا وندرك حجم قوتنا

Mercredi 27 Novembre 2019
الأناضول - شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على أن ضرورة أن يثق العالم الإسلامي بنفسه ويدرك حجم قوته.
جاء ذلك في كلمة خلال مراسم افتتاح الاجتماع الـ 35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول.
وقال أردوغان: "ينبغي ألا نخدع أنفسنا، بل علينا أن نثق بها وندرك حجم قوتنا كدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".
وأشار إلى أن "البعض يتلاعب بسهولة بالعالم الإسلامي لأنه غير متماسك كالبنيان المرصوص".
جاء ذلك في كلمة خلال مراسم افتتاح الاجتماع الـ 35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول.
وقال أردوغان: "ينبغي ألا نخدع أنفسنا، بل علينا أن نثق بها وندرك حجم قوتنا كدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".
وأشار إلى أن "البعض يتلاعب بسهولة بالعالم الإسلامي لأنه غير متماسك كالبنيان المرصوص".
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