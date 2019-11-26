ألبانيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 6 قتلى و300 مصاب

Mardi 26 Novembre 2019



الأناضول

- تيرانا، ألبانيا - ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال قوي ضرب صباح الثلاثاء، شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا، إلى 6 قتلى وأكثر من 300 مصاب، وانهيار عدة مبانٍ.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجات، ومركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترا، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وقال الرئيس الألباني إيلير ميتا، إن الوضع في مدينة ثومان، الأقرب إلى مركز الزلزال، كان "مأساويًا للغاية".وأضاف: "تبذل كل الجهود لإخراج الناس من تحت الأنقاض".وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، إن جثتي شخصين انتشلتا من مبنى انهار في مدينة دوريس الساحلية على بعد 33 كيلومترا غربي العاصمة.وأضافت أنه تم العثور على شخص آخر ميتًا في نفس المبنى في وقت مبكر، في حين انتشلت جثتان من تحت أنقاض مبنى انهار في ثومان.وقالت وزارة الدفاع إن شخصًا آخر توفي بعد أن قفز من منزله هربا من اهتزاز الزلزال في كوربين على بعد 50 كيلومترا شمالي العاصمة.وقالت وزيرة الصحة، أوجيرتا ماناستيرليو، إن نحو 300 مصاب عولجوا في دوريس وتيرانا وثومان.وأبلغت السلطات عن رصد عشرات الهزات الارتدادية، وحثت الناس في المناطق الأكثر تضررًا إلى البقاء خارج منازلهم.وشعر السكان بالزلزال على طول الساحل الألباني، وفق إعلام محلي.وذكرت وسائل إعلام أن بعض الأشخاص أبلغوا عن رؤية تشققات في جدران وحداتهم السكنية، وشوهد آخرون يخلون منازلهم متوجهين إلى المناطق المفتوحة.وتدمر مطعم في مدينة دوريس (غرب)، كما تضررت ثلاثة مبان سكنية على الأقل ومحطة توزيع الطاقة في بلدة ثومان (شمال)، حسب المصدر ذاته.