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النشيد الوطني للكيان الصهيوني يعزف مجددا في أبو ظبي‎

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني “هاتيكفا” بعاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي أمس السبت 17 نوفمبر 2019 بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجوتسو العالمية بعد تغلبه علي رياضي من دولة الإمارات.

يذكر أن الإمارات استضافت المنتخب عينه في البطولة نفسها سنتي 2017 و 2018. و رغم أن اللجنة المنظمة للبطولة في أبو ظبي منعت سنة 2017 الرياضيين الإسرائيليين من إرتداء ملابس تحمل شعار دولتهم، ولم تسمح بعزف النشيد الوطني ، إلا أنها رضخت لضغوط الاتحاد الدولي للعبة الذي هددها بإلغاء المسابقة بحسب وكالة Bloomberg الأميركية وتمّ السماح بعزفه في مناسبة أولى في 2018 ضمن فعاليات البطولة نفسها.


  
  
     
  
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