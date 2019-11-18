راغب علامة: لبنان بحاجة لشخصية كمحمد بن سلمان ليقود ثورته ويقتلع الفساد

Lundi 18 Novembre 2019
وكالات - قال الفنان اللبناني راغب علامة إن لبنان يحتاج إلى شخصية مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليقود ثورته ويقتلع الفساد الموجود في البلاد.
وأضاف علامة، في كلمة توجه بها، يوم السبت، إلى جمهوره من خشبة مسرح أبو بكر سالم في الرياض، أن "لبنان يعيش ثورة كبيرة وضخمة ضد الفساد"، مضيفا: "نتمنى أن يكون عندنا في لبنان شخصية مثل الأمير محمد بن سلمان حتى يتحسن الوضع".
وفي تصريح لصحيفة "سبق" السعودية، قال النجم اللبناني: "حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقد حمى السعودية بحملة مكافحة الفساد، والله يبعث لنا واحد زيه".
وقال: "طلبنا من ربنا واحد زيه ليصلح لبنان، ففي عهد الأمير محمد بن سلمان تسارع معدل التطور والتقدم السنوي في السعودية وعادل 10 و20 عاما".
وأثارت هذه التصريحات جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه من المعروف أن راغب علامة تربطه علاقات صداقة وثيقة بالسياسيين اللبنانيين، أبرزهم سعد الحريري وإلياس بوصعب.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وأضاف علامة، في كلمة توجه بها، يوم السبت، إلى جمهوره من خشبة مسرح أبو بكر سالم في الرياض، أن "لبنان يعيش ثورة كبيرة وضخمة ضد الفساد"، مضيفا: "نتمنى أن يكون عندنا في لبنان شخصية مثل الأمير محمد بن سلمان حتى يتحسن الوضع".
وفي تصريح لصحيفة "سبق" السعودية، قال النجم اللبناني: "حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقد حمى السعودية بحملة مكافحة الفساد، والله يبعث لنا واحد زيه".
وقال: "طلبنا من ربنا واحد زيه ليصلح لبنان، ففي عهد الأمير محمد بن سلمان تسارع معدل التطور والتقدم السنوي في السعودية وعادل 10 و20 عاما".
وأثارت هذه التصريحات جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه من المعروف أن راغب علامة تربطه علاقات صداقة وثيقة بالسياسيين اللبنانيين، أبرزهم سعد الحريري وإلياس بوصعب.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
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Par:HerdMentalityFood (France )
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