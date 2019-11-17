بثروة بلغت 110 مليار دولار... بيل غيتس يستعيد عرش ''أغنى رجل في العالم''

Dimanche 17 Novembre 2019
وكالات - أزاح مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، منافسه جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون"، عن عرش أغنى أغنياء العالم بعد أن بلغت قيمة ثروته 110 مليارات دولار.
وأشار موقع "بزنس إنسايدر" إلى أن رجوع غيتس إلى المركز الأول يعود بشكل جزئي إلى صفقة الـ 10 مليارات دولار التي فازت بها "مايكروسوفت" لتخزين بيانات وزارة الدفاع الأميركية، ما ساهم في زيادة أسهمها في وقت تراجعت أسهم "أمازون" التي كانت تنافس على الصفقة، بنسبة 2 بالمئة.
يذكر أن بيزوس الذي تخلى هذا العام عن جزء من أسهمه في أمازون لزوجته، وفقا لصفقة الطلاق بينهما، أصبح الآن في المركز الثاني بثروة تبلغ قيمتها 108.7 مليار دولار أميركي.
وأشار موقع "بزنس إنسايدر" إلى أن رجوع غيتس إلى المركز الأول يعود بشكل جزئي إلى صفقة الـ 10 مليارات دولار التي فازت بها "مايكروسوفت" لتخزين بيانات وزارة الدفاع الأميركية، ما ساهم في زيادة أسهمها في وقت تراجعت أسهم "أمازون" التي كانت تنافس على الصفقة، بنسبة 2 بالمئة.
يذكر أن بيزوس الذي تخلى هذا العام عن جزء من أسهمه في أمازون لزوجته، وفقا لصفقة الطلاق بينهما، أصبح الآن في المركز الثاني بثروة تبلغ قيمتها 108.7 مليار دولار أميركي.
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