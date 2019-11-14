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سالم الابيض: لم نقبل الحوار مع راشد الغنوشي الا بعد ان تواضع وحل بنفسه بمقر حركة الشعب بالطابق الثاني في 26 شارع جمال عبد الناصر

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
نصرالدين السويلمي

لم يكن سالم الابيض بهذه الخفة وهذه الركاكة في التلميح، حين كان في الوزارة أو لنقل قبل ان ينفصل رفاقه عن الجبهة الشعبية ويلتحق بهم في حركة الشعب، اذكر انه شرع في رحلة السقوط حين بدأ في تبرير جرائم سفاح الشام، تحت ضغط رفاقه، ثم واصل الانحدار الى ان وصل الى هذا الغمز الطفولي، يحاول اثارة خصومه بلقطات صبيانية موغلة في البداوة "التهنتيلية" مازال سالم الأبيض "ينقش" ثم يعود الى المقر المركزي ليسأل انصار الحركة "شنو رايكم في النقشة" فيهللون" الله يا سالم عطيتهالهم لا تقرا لا تكتب" يهتف أحدهم من آخر القاعة "عاش الزعيم أبو خالد.." يردد الجمع "عاش عاش عاش"!!! مازال تركيزهم مع الزعيم الخالد، مازالوا خارج التغطية السياسية التونسية، مازالوا في حدود 67 بينهم وبين 2019 مسيرة 5 آلاف اوقية من الذكاء و10 آلاف قنطارا من المراجعات و70ألف من الإبل المحملة بروح العصر "ويا ربي".


عاشت الجبهة الشعبية منذ ولادتها على جنازة شكري بالعيد، الى أن أصابتها نيران صديقة خلال الاقتتال بين الرفيق الوطدي والرفيق البوكتي، فاردتها !ّ رحمها الله.. كانوا قيادات الجبهة يعيشون جنازة يتنفسون جنازة يقتاتون جنازة ينتخبون جنازة يبطشون بالجنازة، كانوا في بعض الأحيان يعيرون جنازتهم للأحزاب اليسارية الأخرى وحتى التجمعية لتقتات عليها ثم تردها إليهم.

وهاهي حركة الشعب تستنسخ جنازة اخرى، ليست لشخصية تونسية ماتت لتوها بنيران صديقة، بل لشخصية مصرية ماتت سنة 70 من القرن الماضي من الالفية الماضية! يستعملون صورتها في استدراج زعيم الحزب الأول ، حتى إذا التقطوا له الصورة اطلقوا العنان للأفراح والاحتفالات، ثم وعشية فوز الرجل برئاسة برلمان تونس، يذكرونه بــ26 شارع جمال عبد الناصر...هو يحاورهم على سبل تسيير الدولة وهم يلتقطون له الصور تحت صورة الزعيم!!!! هو يصعد إلى قيادة البرلمان وهم يذكرونه بشارع الزعيم رقم 26!!! لحاصيلو حركة تعمل 26 كيف! عفوا 66 كيف.


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 192699

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 21h 41m |           
أستاذ علم اجتماع ، قرأنا كتبه ، لم اكن أعتقد أنه يجرء على تصريح هكذا .

RESA67  (France)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 21h 39m |           
M. Souilmi, vous êtes un « mouton » et vos commentaires sont futiles wallah. Vous valorizez Ennahdha et vous voulez convaincre les lecteurs avec vos commentaires biaisés. Rassurez vous! Les lecteurs ne sont pas dupes et vous perdez votre temps en vous rabaissant! Vive le journalisme libre! Pas les moutons!

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 21h 27m |           
الحمد لله لقد انكشفت بساطة التيار وحزب الشعب في اول امتحان قبل ان ينخدع بهم الكثير



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