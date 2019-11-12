Radio Babnet Tunisie On Air: Jammoussi - Fihazeen  

ارتفاع عدد شهداء التصعيد الإسرائيلي بغزة إلى سبعة

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
الأناضول - غزة/ محمد ماجد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع إلى سبعة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إن فلسطينيين اثنين (مجهولا الهوية) استشهدا، إثر غارة إسرائيلية استهدفت شمالي القطاع.


وذكرت أن خمسة من الشهداء تم التعرف عليهم هم: بهاء أبو العطا، القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته أسماء أبو العطا، 39 عاما، واستشهدا في غارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة، وإبراهيم الضابوس، 26 عاما، وزكي غنامة، 25 عاما، ومحمد عطية حمودة، 20 عاما، واستشهدوا شمالي قطاع غزة.

وأشارت الوزارة أن عدد الجرحى جراء الاعتداءات الإسرائيلية وصل إلى 30.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف طائراته الحربية لعنصرين من حركة "الجهاد الإسلامي"، في غارة استهدفت شمالي القطاع.

وقال الناطق بلسان الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "أغارت طائرة عسكرية على عنصريْن تابعين لمنظمة (الجهاد الإسلامي) في شمالي القطاع".

وأضاف أدرعي: "كان العنصران يستعدان لاطلاق قذائف صاروخية، وقد رُصدت إصابتهما".

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وردا على عملية اغتيال "ابو العطا" ، أعلنت سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

و قالت "المحطة الإسرائيلية 12"، في تصريح اطّلعت "الأناضول" على نسخة منه، إن الجيش رصد إطلاق نحو "150 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما تمكّنت منظمة القبة الحديدة من اعتراض حوالي 60 منها".

  
  
     
  
festival-e66a7a3dd72e520c99487d256a1ea4aa-2019-11-12 19:50:03






0 de 0 commentaires pour l'article 192578



En continu

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 | 15 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:14 14:52 12:10 06:54 05:25
15°
 16° % 58 :الرطــوبة
تونــس 15°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1519°-1520°-1420°-1423°-13
  • Avoirs en devises
    18376,2

  • (12 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14074 DT        1$ =2,85316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 nov)   821,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573589789|192578 1599|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires