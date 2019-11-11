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الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف في بوليفيا إلى ضبط النفس والاحتكام للصناديق

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
الأناضول - بروكسل - دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، الأطراف في بوليفيا، إلى التحلي بضبط النفس وروح المسؤولية، والتوجه إلى انتخابات موثوقة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلتها قبيل اجتماع مجلس السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي.


وأضافت أن الاجتماع المذكور سيناقش المستجدات الأخيرة في بوليفيا، رغم أنها لم تكن مدرجة مسبقاً ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وتابعت: "ندعوا جميع الأطراف (في بوليفيا) إلى التحلي بضبط النفس وروح المسؤولية، والتوجه بشكل سلمي إلى انتخابات موثوقة."

وفي سياق آخر، قالت موغريني إن أبرز المواضيع التي سيناقشها اجتماع مجلس السياسات الخارجية الأوروبي، هي الأوضاع الأمنية في أفغانستان ومنطقة الخليج العربي، والاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، سيحضر الاجتماع الذي سيناقش أيضاً إسهامات الاتحاد الأوروبي من أجل نهضة السودان.

والأحد، أعلن موراليس، استقالته من منصبه، في أعقاب مطالبة الجيش بترك منصبه حفاظا على استقرار البلاد.

وجاءت الاستقالة وسط اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان موراليس فوزه بولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس قائلين إن الانتخابات "مزورة"، حسبما نقل موقع "تيلي سور" المعني بأخبار أمريكا اللاتينية.

وقبيل استقالته، قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس، إنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة في البلاد استجابة لاحتجاجات عنيفة نددت باقتراع 20 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأدلى نحو 7 ملايين شخص في بوليفيا في الاستحقاق الرئاسي، الذي جرى الشهر الماضي، وتنافس فيه 9 مرشحين أبرزهم الرئيس موراليس، ومرشح المعارضة يمين الوسط كارلوس ميسا، والسيناتور الليبرالي أوسكار أورتيز.

وقالت المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا إن الانتخابات جرت بشكل طبيعي مع تسجيل بعض الحوادث البسيطة.

لكن المعارضة رفضت نتائج الانتخابات بدعوى "تزويرها"، وحشدت أنصارها في الشوارع، فيما خرج أنصار موراليس في مظاهرات مؤيدة، وكثيرا ما حدثت صدامات بين الطرفين.

ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الاحتجاجات بأنها "الأضخم في بوليفيا منذ عقود".

تجدر الإشارة أن موراليس يحكم بوليفيا منذ عام 2006.

  
  
     
  
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