أرامكو: 17 نوفمبر بدء الاكتتاب و0.5% أسهم للأفراد

Dimanche 10 Novembre 2019
الأناضول - أعلنت "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، السبت، بدء الاكتتاب في أسهمها 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي يمتد حتى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ولم تحدد الشركة في نشرة الإصدار، الصادرة اليوم، عدد الأسهم المطروحة أو سعر الطرح.
لكنها قالت إنها تستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5 بالمائة كحد أقصى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.
ووفق حسابات الأناضول، تعادل هذه النسبة مليار سهم؛ حيث يبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم.
وبينت "أرامكو" أن الاعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين سيكون في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت، الأحد الماضي، الموافقة على طلب "أرامكو" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح "أرامكو" 5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.
ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي.
ولم تحدد الشركة في نشرة الإصدار، الصادرة اليوم، عدد الأسهم المطروحة أو سعر الطرح.
لكنها قالت إنها تستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5 بالمائة كحد أقصى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.
ووفق حسابات الأناضول، تعادل هذه النسبة مليار سهم؛ حيث يبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم.
وبينت "أرامكو" أن الاعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين سيكون في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت، الأحد الماضي، الموافقة على طلب "أرامكو" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح "أرامكو" 5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.
ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي.
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