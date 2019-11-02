سقوط قتيل فلسطيني في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

Samedi 02 Novembre 2019
الأناضول - قتل فلسطيني في غارات شنتها إسرائيل فجر السبت على قطاع غزّة، ردّاً على إطلاق صواريخ باتجاه الكيان العبري، بحسب ما أفادت مصادر أمنيّة.
واستهدفت الغارات الإسرائيليّة قواعد لحركة حماس ومجموعات متحالفة معها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني في غزّة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ضرب "أهدافا إرهابيّة عدّة لحماس في أنحاء قطاع غزة"، بما في ذلك موقع بحري ومجمّع عسكري ومصنع أسلحة.
وأعلنت الشرطة والجيش في إسرائيل مساء الجمعة أن عشرة "صواريخ" أطلِقت من قطاع غزة أصاب أحدها منزلاً في جنوب إسرائيل، من دون سقوط جرحى.
وقال الجيش الإسرائيلي في عدد من البيانات إنّه تمّ إطلاق ما لا يقل عن عشرة صواريخ من غزّة على جنوب إسرائيل، اعترض نظام "القبّة الحديدية" ثمانية منها.
وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان إنّ صواريخ سقطت في سديروت المتاخمة لقطاع غزة، بما في ذلك صاروخ أصاب منزلاً، لكنه لم يُلحق أضرارا أو يسبب إصابات.
وهي الليلة الثانية على التوالي التي تطلق فيها صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية.
الغارات استهدفت "مواقع للمقاومة وأراض زراعية..."
وقال مصدر أمني في غزة إن "قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات الجوية على مواقع للمقاومة الفلسطينيّة وأراض زراعية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وأضرار مادّية جسيمة في هذه المواقع وعدد من المباني المدنيّة القريبة منها".
كما أعلنت وزارة الصحّة التابعة لحماس مقتل فلسطيني السبت بغارة جوّية إسرائيليّة على غزّة. وقالت في بيان إنّ "المواطن أحمد.محمد الشحري (27 عاما) استشهد متأثّرا بجراحه التي أصيب بها جراء الاستهداف الإسرائيلي الجوي غرب خان يونس فجر اليوم".
وكانت الوزارة قالت في وقت سابق في بيان "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسطة، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس" جنوب القطاع. وقال شهود عيان إن المصابين الثلاثة أصيبوا إثر غارة جوية استهدفت موقعَ تدريب عسكريا لحماس في غرب خان يونس.
وبحسب مصدر في الفصائل، فإن "المضادات الأرضية التابعة للمقاومة قامت بالتصدي لطائرات الاحتلال وأطلقت صليات من نيرانها تجاهها".
وللإشارة، في أغسطس/ آب، أثارت سلسلة من الهجمات الصاروخية على غزة تلاها رد إسرائيلي، وكذلك اشتباكات على طول السياج الفاصل في قطاع غزّة، مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل. وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ العام 2008.
فرانس24/ أ ف ب
واستهدفت الغارات الإسرائيليّة قواعد لحركة حماس ومجموعات متحالفة معها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني في غزّة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ضرب "أهدافا إرهابيّة عدّة لحماس في أنحاء قطاع غزة"، بما في ذلك موقع بحري ومجمّع عسكري ومصنع أسلحة.
وأعلنت الشرطة والجيش في إسرائيل مساء الجمعة أن عشرة "صواريخ" أطلِقت من قطاع غزة أصاب أحدها منزلاً في جنوب إسرائيل، من دون سقوط جرحى.
وقال الجيش الإسرائيلي في عدد من البيانات إنّه تمّ إطلاق ما لا يقل عن عشرة صواريخ من غزّة على جنوب إسرائيل، اعترض نظام "القبّة الحديدية" ثمانية منها.
وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان إنّ صواريخ سقطت في سديروت المتاخمة لقطاع غزة، بما في ذلك صاروخ أصاب منزلاً، لكنه لم يُلحق أضرارا أو يسبب إصابات.
وهي الليلة الثانية على التوالي التي تطلق فيها صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية.
الغارات استهدفت "مواقع للمقاومة وأراض زراعية..."
وقال مصدر أمني في غزة إن "قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات الجوية على مواقع للمقاومة الفلسطينيّة وأراض زراعية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وأضرار مادّية جسيمة في هذه المواقع وعدد من المباني المدنيّة القريبة منها".
كما أعلنت وزارة الصحّة التابعة لحماس مقتل فلسطيني السبت بغارة جوّية إسرائيليّة على غزّة. وقالت في بيان إنّ "المواطن أحمد.محمد الشحري (27 عاما) استشهد متأثّرا بجراحه التي أصيب بها جراء الاستهداف الإسرائيلي الجوي غرب خان يونس فجر اليوم".
وكانت الوزارة قالت في وقت سابق في بيان "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسطة، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس" جنوب القطاع. وقال شهود عيان إن المصابين الثلاثة أصيبوا إثر غارة جوية استهدفت موقعَ تدريب عسكريا لحماس في غرب خان يونس.
وبحسب مصدر في الفصائل، فإن "المضادات الأرضية التابعة للمقاومة قامت بالتصدي لطائرات الاحتلال وأطلقت صليات من نيرانها تجاهها".
وللإشارة، في أغسطس/ آب، أثارت سلسلة من الهجمات الصاروخية على غزة تلاها رد إسرائيلي، وكذلك اشتباكات على طول السياج الفاصل في قطاع غزّة، مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل. وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ العام 2008.
فرانس24/ أ ف ب
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Par:kamelnet (Tunisia )
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