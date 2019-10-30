الخميس في السعودية.. أول مباراة مصارعة نسائية

Mercredi 30 Octobre 2019



الأناضول

أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، الأربعاء، أنها ستقيم أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية، الخميس، في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في الاستاد، حسب بيان نشرته المؤسسة (خاصة) على موقعها الإلكتروني.وقالت المؤسسة إن أول نزال للنساء على الإطلاق في السعودية سيقام الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الجاري، في إطار موسم الرياض، الذي يتضمن أكثر من 100 فعالية ترفيهية ورياضية عالمية تمتد على مدار أكثر من شهرين.وأوضحت أن النزال التاريخي سيكون بين بطلة " WWE " المخضرمة ناتاليا، ولاسي إيفانز، الجندية السابقة في مشاة البحرية الأمريكية.وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت " WWE " لانتقادات بعد إبرامها اتفاقية لمدة عشرة أعوام، بقيمة أكثر من 80 مليون دولار سنويًا، لدعم "رؤية 2030" التنموية في السعودية، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وفقًا لمجلة "فوربس" الأمريكية.وذكرت المجلة أنه إضافة إلى العقوبات المفروضة من الرياض على نجوم في " WWE " مثل سامي زين، الذي لم يتمكن من المشاركة في فعالياتها بالمملكة؛ لأنه من أصل سوري، فإن علاقة " WWE " بالرياض تراجعت إلى أدنى مستوياتها بعد الاغتيال الوحشي للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، على أيدي مسؤولين سعوديين داخل سفارة بلده بمدينة إسطنبول التركية.وأثار اغتيال خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، ردود أفعال عالمية واسعة، ولا تزال القضية مطروحة على الأجندة الدولية، خاصة مع ما يتردد عن أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر بقتله. وهو ما تنفيه الرياض.كما دفع الجدل الدائر حول شراكة " WWE " مع المملكة نجوم بارزين في عالم المصارعة، مثل جون سينا، كيفن أوينز ودانييل برايان، إلى إلغاء رحلاتهم إلى المملكة.واعتبرت "فوربس" أنه من خلال إعلان الأربعاء تُظهر " WWE " على الأقل قدرة على إحداث تغيير في علاقتها المتوترة مع المملكة، التي لا يزال لديها شوط طويل يتعين قطعه فيما يتعلق بسياسات الحقوق الاجتماعية والمدنية.‎