نحو استلام المنشآت المعنية باستضافة دورة العاب المتوسط ''وهرن 2021'' قبل جوان 2020

Samedi 19 Octobre 2019
انعقد اليوم السبت في الجزائر اجتماع وزاري مشترك , خصص لدراسة مدى تقدم التحضيرات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران سنة2021, حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية ( واج) .
وجرى الاجتماع الذي تراسه الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي بحضور عدد من الوزراء والهياكل المعنية بتنظيم دورة الالعاب المتوسطية والمدير العام لألعاب البحر الابيض المتوسط "وهران 2021 " وممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية.
وتم خلاله تقديم عروض مفصلة عن أشغال مختلف اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوطنية للتحضير لهذه الألعاب .
وأظهرت مختلف العروض تقدم جد معتبر في التحضيرات, لاسيما ما تعلق باستكمال عملية إنجاز مختلف الهياكل والمنشآت المعنية باحتضان هذه التظاهرة, والتي من المرتقب استلامها جميعا قبل شهر جوان 2020 ".
وشدد الوزير الأول الجزائري بالخصوص حسب وكالة (واج) على ضرورة التقيد الصارم بإنجاز وتجهيز المنشآت المعنية بدورة الالعاب المتوسطية وكذلك في مجال تنظيم الحدث, بالمعايير الدولية المعتمدة من طرف الهيئات الرياضية الدولية المختصةووفقا لرزنامة مضبوطة يلتزم بها كل المعنيين.
كما تم التاكيد على التزام الحكومة الجزائرية بتجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز كل المنشآت ومتطلبات تنظيم هذه التظاهرة على أعلى مستوى وعلى ضرورة إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بميزانية لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية 2021 ووضع تحت تصرفها الارصدة المالية الكافية لسيرها ونشاطها وإعطاء تعليمات لاقتناء تجهيزات تقنية جد عصرية لضمان تغطية سمعية بصرية عالية الجودة لاستغلالها في الدورة المتوسطية.
كما تقرر خلال الاجتماع تكليف لجنة تنظيم الألعاب بمباشرة التحضيرات لحفلي الافتتاح والاختتام .
وجرى الاجتماع الذي تراسه الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي بحضور عدد من الوزراء والهياكل المعنية بتنظيم دورة الالعاب المتوسطية والمدير العام لألعاب البحر الابيض المتوسط "وهران 2021 " وممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية.
وتم خلاله تقديم عروض مفصلة عن أشغال مختلف اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوطنية للتحضير لهذه الألعاب .
وأظهرت مختلف العروض تقدم جد معتبر في التحضيرات, لاسيما ما تعلق باستكمال عملية إنجاز مختلف الهياكل والمنشآت المعنية باحتضان هذه التظاهرة, والتي من المرتقب استلامها جميعا قبل شهر جوان 2020 ".
وشدد الوزير الأول الجزائري بالخصوص حسب وكالة (واج) على ضرورة التقيد الصارم بإنجاز وتجهيز المنشآت المعنية بدورة الالعاب المتوسطية وكذلك في مجال تنظيم الحدث, بالمعايير الدولية المعتمدة من طرف الهيئات الرياضية الدولية المختصةووفقا لرزنامة مضبوطة يلتزم بها كل المعنيين.
كما تم التاكيد على التزام الحكومة الجزائرية بتجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز كل المنشآت ومتطلبات تنظيم هذه التظاهرة على أعلى مستوى وعلى ضرورة إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بميزانية لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية 2021 ووضع تحت تصرفها الارصدة المالية الكافية لسيرها ونشاطها وإعطاء تعليمات لاقتناء تجهيزات تقنية جد عصرية لضمان تغطية سمعية بصرية عالية الجودة لاستغلالها في الدورة المتوسطية.
كما تقرر خلال الاجتماع تكليف لجنة تنظيم الألعاب بمباشرة التحضيرات لحفلي الافتتاح والاختتام .
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Par:Extra (Tunisia )
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