Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - Ana Ya Nas  

لبنان: الحريري يستقبل النابغة التونسي امير الفهري

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني أمس الخميس 17 أكتوبر, النابغة التونسي امير الفهري- 15 عاما- ترافقه والدته نيغار محمد النوري، واطلع الحريري على الروايات التي الفها وتتمحور حول التنمّر في المدارس وتقبّل الاخر رغم الاختلاف وتبادل الثقافات التي نالت 25 جائزة ادبية عالمية.

وقد عبّر الحريري عن فخره بالمواهب التي يتمتع بها الفهري وهناه على ما قام به ومتمنيا له مزيدا من النجاحات .تجدر الاشارة الى ان الفهري يتقن سبع لغات هي الفرنسية والانكليزية والالمانية اللاتينية والكردية والعربية والصينية.


  
  
     
  
festival-44d3fef2b6477c84daf13cbee2f54778-2019-10-18 07:34:00






0 de 0 commentaires pour l'article 191186



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 18 أكتوبر 2019 | 19 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:08 17:41 15:13 12:11 06:29 05:03
18°
 25° % 93 :الرطــوبة
تونــس 15°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
25°-1531°-2031°-2230°-2129°-21
  • Avoirs en devises
    18493,2

  • (17 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,13852 DT        1$ =2,84570 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 oct)   1125,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571381666|191186 1587|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires