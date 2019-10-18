لبنان: الحريري يستقبل النابغة التونسي امير الفهري

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني أمس الخميس 17 أكتوبر, النابغة التونسي امير الفهري- 15 عاما- ترافقه والدته نيغار محمد النوري، واطلع الحريري على الروايات التي الفها وتتمحور حول التنمّر في المدارس وتقبّل الاخر رغم الاختلاف وتبادل الثقافات التي نالت 25 جائزة ادبية عالمية.
وقد عبّر الحريري عن فخره بالمواهب التي يتمتع بها الفهري وهناه على ما قام به ومتمنيا له مزيدا من النجاحات .تجدر الاشارة الى ان الفهري يتقن سبع لغات هي الفرنسية والانكليزية والالمانية اللاتينية والكردية والعربية والصينية.
وقد عبّر الحريري عن فخره بالمواهب التي يتمتع بها الفهري وهناه على ما قام به ومتمنيا له مزيدا من النجاحات .تجدر الاشارة الى ان الفهري يتقن سبع لغات هي الفرنسية والانكليزية والالمانية اللاتينية والكردية والعربية والصينية.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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