الابراشي: ما حصل في تونس ثمار نجاحنا في 30-6

Vendredi 18 Octobre 2019



في رسالة للشعب المصري أكد الإعلامي المحسوب على الانقلاب العسكري وائل الابراشي، ان كل ما حصل في تونس هو ثمار نجاح مصر يوم 30 جوان، واعتبر الابراشي الانقلاب الذي نفذه الجيش المصري على الشرعية وسحق بموجبه ثورة 25 يناير بمثابة الدرس الذي قدمته بلاده الى بقية بلدان الربيع العربي بما فيها تونس.وقال إن فوز قيس سعيد الذي لا علاقة له بالحياة السياسية وبالسياسة، جاء نتيجة صرخة احتجاج ضد كل النخب السياسية في تونس، وأضاف الابراشي" عارفين كل دا نتيجة ايه، نتيجة نجاحنا في 30-6 لولا نجاحنا واسقاطنا لمشروع الاخوان، لابتلعت جماعة الإخوان تونس، ولما ادرك الشعب التونسي اهمية انو يطيح بهذه الجماعة وأنها لا تصلح للحكم، والإخوان في تونس لا يستطيعون تشكيل الحكومة الا بالخضوع الى شروط القوى المدنية، لكن ما حدث ، كل الي انتو شايفينو دا ثمار نجاحنا في 30- 6 لما اسقطنا الإخوان أدركت تونس انو كمان لازم يتم اسقاط الاخوان"تقتلهم الثورة التونسية، ترهقهم وتستفزهم، فشلوا في اجتثاثها وفشلوا في تشويهها كما فشلوا في تبريد وهيجها، كلما اعتقدوا أن ارتداداتها انتهت وهفتت، كلما ظهرت براكينها في بلد جديد او متجدد، وكأنّ ثورة سبعطاش ديسمبر تؤكد للعرب ان وحدتهم المنشودة لن تأتي إلا على حطام عروش الدم ونياشين الموت الجماعي.. حين تغرب هذه الخنازير الحاكمة، ستبزغ الوحدة من محيطها إلى خليجها.