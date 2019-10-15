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الأمم المتحدة تهنّئ تونس بإجراء انتخابات رئاسية ''سلمية''

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
الأناضول - نيويورك/ محمد طارق - هنأت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الشعب التونسي على إجراء انتخابات رئاسية "سلمية" في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.


وقال دوغريك: "نهنئ الشعب التونسي على إجراء انتخابات رئاسية سلمية، وسوف يرسل الأمين العام خطاب تهنئة إلى الرئيس المنتخب (قيس سعيد)".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الإثنين، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية رسمية.

وتمثل انتخابات الرئاسة خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس تشهده تونس، ويمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا احتجاجات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، وليبيا، واليمن.

وأطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011)، ما أطلق شرارة احتجاجات في دول عربية أخرى.

  
  
     
  
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