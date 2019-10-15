Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Ana Wil Azeb  

لبنان يستعين بطائرات من دول الجوار لإخماد حرائق واسعة

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
فرانس 24 - يستعين لبنان بطائرات من دول في المنطقة لإخماد سلسلة حرائق مستمرة منذ يومين، التهمت مساحات حرجية واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم، في وقت بدت السلطات عاجزة عن احتواء الأزمة في ظل إمكانيات محدودة. وأرسلت قبرص طائرتين شاركتا مع طوافات للجيش اللبناني في عمليات إخماد الحرائق، وفق بيان للجيش.





  
  
     
  
festival-dfa19c041261265b88ee0fd5ba7b29f7-2019-10-15 20:30:37






0 de 0 commentaires pour l'article 191049



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 | 16 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:45 15:16 12:12 06:26 05:00
23°
 22° % 64 :الرطــوبة
تونــس 20°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
22°-2024°-1927°-1828°-1931°-20
  • Avoirs en devises
    18537,5

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14431 DT        1$ =2,85335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   1451,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571173791|191049 484|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires