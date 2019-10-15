لبنان يستعين بطائرات من دول الجوار لإخماد حرائق واسعة

Mardi 15 Octobre 2019
فرانس 24 - يستعين لبنان بطائرات من دول في المنطقة لإخماد سلسلة حرائق مستمرة منذ يومين، التهمت مساحات حرجية واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم، في وقت بدت السلطات عاجزة عن احتواء الأزمة في ظل إمكانيات محدودة. وأرسلت قبرص طائرتين شاركتا مع طوافات للجيش اللبناني في عمليات إخماد الحرائق، وفق بيان للجيش.
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Par:Sly (Tunisia )
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