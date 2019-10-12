ألمانيا تفرض قيودا على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لتركيا

Samedi 12 Octobre 2019
الأناضول - برلين/ مراسلون - قررت الحكومة الألمانية فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا، التي يمكن استخدامها في سوريا.
وأضاف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الحكومة الألمانية، لن توافق بعد الآن، على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لتركيا يمكن استخدامها في سوريا.
وأضاف ماس لصحيفة بيلد ام سونتاج الألمانية، أن الحكومة الألمانية فرضت قيودًا منذ عام 2016، على صادرات الأسلحة إلى تركيا، وذلك بعد العملية العسكرية التركية في عفرين (غصن الزيتون).
وأشار أن القيود الجديدة تأتي عقب العمليات العسكرية التركية في منطقة شرق الفرات السورية.
وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الحكومة الألمانية، لن توافق بعد الآن، على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لتركيا يمكن استخدامها في سوريا.
وأضاف ماس لصحيفة بيلد ام سونتاج الألمانية، أن الحكومة الألمانية فرضت قيودًا منذ عام 2016، على صادرات الأسلحة إلى تركيا، وذلك بعد العملية العسكرية التركية في عفرين (غصن الزيتون).
وأشار أن القيود الجديدة تأتي عقب العمليات العسكرية التركية في منطقة شرق الفرات السورية.
وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
En continu
- Hier 23:50 الاغلب انها '' Ce n'est pas très serré''
- Hier 23:29 المناظرة.. فن إخراج الخصم من اللعبة
- Hier 20:35 الشاهد: يوم الأحد لن اصوت للفساد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:15
|17:49
|15:19
|12:13
|06:24
|04:58
|
23°
|23°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-21
|29°-20
|29°-21
|28°-21
|25°-19
Follow @babnet_Tunisie
(202 354) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 635) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 292) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 932) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 252) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(110 916) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 82 365) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 81 527) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 79 605) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 75 616) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 211) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 876) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 64 773) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 896) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 158) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 853) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 413) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 254) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 602) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 53 570) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
Par:karimyousef (France )
Sur: في المناظرة، القروي يُبدع في تقديم نفسه : أنا نبيل 56 سنة قريت على روحي وعملت برشا شركات