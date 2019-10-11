نبيل القروي السياسي الموهوب

Vendredi 11 Octobre 2019



شكل حوار المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية ، نبيل القروي على قناة الحوار التونسي ، مع الصحفية المثقفة مريم بلقاضي ، مفاجأة سارة لي شخصيا ، حيث اكتشفت شخصية تونسية قلبا و قالبا ، تشبهنا إلى حد بعيد في اللهجة و طريقة الكلام و التعبير .شخصية ذات زاد معرفي محترم ، لها رؤية واضحة في السياسة الخارجية و الاقتصاد و أولويات الوطن ، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة ، الشعبويات المدمرة و التنطع المقيت .شخصية عصرية ، مواكبة للتقنيات الحديثة و تكنولوجيا الاتصال ، مع ادراكه و تمكنه من مجالات التسويق و المفاوضات .شخصية معتدلة ، منفتحة ،لبقة و بعبارتنا التونسية "عندو القبول " .الحمد لله أن تمكن نبيل القروي من مخاطبة التونسيات و التونسيين حتى نعرف نبيل السياسي العصري و الذي يبدو أنه بالفعل موهوب .في انتظار مناظرة هذا المساء و التي ستكون حاسمة على أكثر من صعيد حيث ستسقط عديد الأقنعة و تنكشف عديد التوجهات و الانتمائات و الارتباطات ، أدعو جميع الناخبين و الناخبات الى الاستعداد و من ثمة الزحف نحو مكاتب الاقتراع ، من أجل وطن عزيز و جريح .