Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Eeeh Walla Eeh  

نبيل القروي السياسي الموهوب

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
مرتجى محجوب


شكل حوار المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية ، نبيل القروي على قناة الحوار التونسي ، مع الصحفية المثقفة مريم بلقاضي ، مفاجأة سارة لي شخصيا ، حيث اكتشفت شخصية تونسية قلبا و قالبا ، تشبهنا إلى حد بعيد في اللهجة و طريقة الكلام و التعبير .

شخصية ذات زاد معرفي محترم ، لها رؤية واضحة في السياسة الخارجية و الاقتصاد و أولويات الوطن ، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة ، الشعبويات المدمرة و التنطع المقيت .

شخصية عصرية ، مواكبة للتقنيات الحديثة و تكنولوجيا الاتصال ، مع ادراكه و تمكنه من مجالات التسويق و المفاوضات .

شخصية معتدلة ، منفتحة ،لبقة و بعبارتنا التونسية "عندو القبول " .

الحمد لله أن تمكن نبيل القروي من مخاطبة التونسيات و التونسيين حتى نعرف نبيل السياسي العصري و الذي يبدو أنه بالفعل موهوب .

في انتظار مناظرة هذا المساء و التي ستكون حاسمة على أكثر من صعيد حيث ستسقط عديد الأقنعة و تنكشف عديد التوجهات و الانتمائات و الارتباطات ، أدعو جميع الناخبين و الناخبات الى الاستعداد و من ثمة الزحف نحو مكاتب الاقتراع ، من أجل وطن عزيز و جريح .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190808

Daghbaji  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 14h 42m |           
عميل الموساد السابق :
المحيطون؟ بالقروي غير أكفاء بل اغبياء...إذا فاز لا قدر الله هل سينتقلون معه إلى قرطاج



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