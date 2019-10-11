نبيل القروي السياسي الموهوب

Vendredi 11 Octobre 2019
مرتجى محجوب
شكل حوار المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية ، نبيل القروي على قناة الحوار التونسي ، مع الصحفية المثقفة مريم بلقاضي ، مفاجأة سارة لي شخصيا ، حيث اكتشفت شخصية تونسية قلبا و قالبا ، تشبهنا إلى حد بعيد في اللهجة و طريقة الكلام و التعبير .
شخصية ذات زاد معرفي محترم ، لها رؤية واضحة في السياسة الخارجية و الاقتصاد و أولويات الوطن ، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة ، الشعبويات المدمرة و التنطع المقيت .
شخصية عصرية ، مواكبة للتقنيات الحديثة و تكنولوجيا الاتصال ، مع ادراكه و تمكنه من مجالات التسويق و المفاوضات .
شخصية معتدلة ، منفتحة ،لبقة و بعبارتنا التونسية "عندو القبول " .
الحمد لله أن تمكن نبيل القروي من مخاطبة التونسيات و التونسيين حتى نعرف نبيل السياسي العصري و الذي يبدو أنه بالفعل موهوب .
في انتظار مناظرة هذا المساء و التي ستكون حاسمة على أكثر من صعيد حيث ستسقط عديد الأقنعة و تنكشف عديد التوجهات و الانتمائات و الارتباطات ، أدعو جميع الناخبين و الناخبات الى الاستعداد و من ثمة الزحف نحو مكاتب الاقتراع ، من أجل وطن عزيز و جريح .
شكل حوار المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية ، نبيل القروي على قناة الحوار التونسي ، مع الصحفية المثقفة مريم بلقاضي ، مفاجأة سارة لي شخصيا ، حيث اكتشفت شخصية تونسية قلبا و قالبا ، تشبهنا إلى حد بعيد في اللهجة و طريقة الكلام و التعبير .
شخصية ذات زاد معرفي محترم ، لها رؤية واضحة في السياسة الخارجية و الاقتصاد و أولويات الوطن ، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة ، الشعبويات المدمرة و التنطع المقيت .
شخصية عصرية ، مواكبة للتقنيات الحديثة و تكنولوجيا الاتصال ، مع ادراكه و تمكنه من مجالات التسويق و المفاوضات .
شخصية معتدلة ، منفتحة ،لبقة و بعبارتنا التونسية "عندو القبول " .
الحمد لله أن تمكن نبيل القروي من مخاطبة التونسيات و التونسيين حتى نعرف نبيل السياسي العصري و الذي يبدو أنه بالفعل موهوب .
في انتظار مناظرة هذا المساء و التي ستكون حاسمة على أكثر من صعيد حيث ستسقط عديد الأقنعة و تنكشف عديد التوجهات و الانتمائات و الارتباطات ، أدعو جميع الناخبين و الناخبات الى الاستعداد و من ثمة الزحف نحو مكاتب الاقتراع ، من أجل وطن عزيز و جريح .
1 de 1 commentaires pour l'article 190808
En continu
- Hier 19:06 آري بن ميناشي والحوار المصادر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:17
|17:51
|15:20
|12:13
|06:23
|04:57
|
26°
|25°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|25°-18
|29°-18
|30°-20
|30°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 207) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 061) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 225) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(123 512) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 097) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(110 278) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 81 918) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 78 851) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 543) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 170) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 455) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 799) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 117) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 742) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 258) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 56 260) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 125) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 518) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 452) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 868) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:daghbaji (Tunisia )
Sur:نبيل القروي السياسي الموهوب