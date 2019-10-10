مصر.. تراجع التضخم السنوي إلى 4.3 بالمئة خلال سبتمبر

Jeudi 10 Octobre 2019



الأناضول

- القاهرة - تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 4.3 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 6.7 بالمئة خلال الشهر السابق عليه، بحسب بيانات حديثة.وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الخميس، إن معدل التضخم الشهري، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.كان معدل التضخم السنوي في مصر، قد بلغ 15.4 بالمئة في سبتمبر 2018.وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بمقدار واحد بالمئة على الإيداع والإقراض، إلى 13.25 بالمئة و 14.25 بالمئة على التوالي، وهو ثالث خفض خلال 2019.