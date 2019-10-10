مصر.. تراجع التضخم السنوي إلى 4.3 بالمئة خلال سبتمبر

Jeudi 10 Octobre 2019
الأناضول - القاهرة - تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 4.3 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 6.7 بالمئة خلال الشهر السابق عليه، بحسب بيانات حديثة.
وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الخميس، إن معدل التضخم الشهري، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.
كان معدل التضخم السنوي في مصر، قد بلغ 15.4 بالمئة في سبتمبر 2018.
وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بمقدار واحد بالمئة على الإيداع والإقراض، إلى 13.25 بالمئة و 14.25 بالمئة على التوالي، وهو ثالث خفض خلال 2019.
وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الخميس، إن معدل التضخم الشهري، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.
كان معدل التضخم السنوي في مصر، قد بلغ 15.4 بالمئة في سبتمبر 2018.
وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بمقدار واحد بالمئة على الإيداع والإقراض، إلى 13.25 بالمئة و 14.25 بالمئة على التوالي، وهو ثالث خفض خلال 2019.
En continu
- 09:44 نبيل القروي.. يليق بكم..
- Hier 23:03 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة بنزرت
- Hier 22:57 تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة باجة
- Hier 21:45 النتائج الخاصة بدائرتي تونس 1 وتونس2
- Hier 21:33 آلو .. الطاهري على الخطّ
- Hier 20:47 قيس سعيد.. خالي من الدسم...
- Hier 19:21 قيس سعيد ... بالديمقراطية سيمرّ ..
- Hier 17:12 ثلاثة أيادي نقبلهم..
- Hier 16:44 خطير جدا.. اتحاد جراد سيقضي على البلاد!!!
- Hier 14:09 في سليمان : الدّولة تسترجع عقارا بصفة رضائية
- Hier 14:03 وزير العدل يلتقي رئيس اتحاد القضاة الإداريين
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:18
|17:52
|15:21
|12:13
|06:22
|04:56
|
22°
|26°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|26°-20
|25°-19
|30°-19
|30°-20
|32°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 014) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(184 033) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 134) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 846) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(109 477) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
(103 756) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 80 328) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 366) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 441) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 095) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 884) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 640) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 075) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 469) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 943) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 55 894) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 464) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 53 449) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 295) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 844) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:legitme (Tunisia )
Sur: القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي: ''مازلنا نأمل تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية''