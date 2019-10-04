الحكومة الفرنسية تستبعد شبهة الإرهاب في الهجوم على شرطة باريس

Vendredi 04 Octobre 2019
الأناضول - باريس - استبعدت الحكومة الفرنسية، شبهة الإرهاب في الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة بالعاصمة باريس، وأسفرعن مقتل 3 من عناصر الشرطة وموظف بالمقر، إضافة إلى المهاجم.
جاء ذلك في مقابلة للمتحدثة باسم الحكومة، سيبيث ندياي، الجمعة، مع إذاعة "فرانس إنفو" المحلية (رسمية).
وقالت: "المدعي العام لباريس قرر فتح تحقيقا باعتبار الواقعة جريمة قتل، دون النظر لأي شبهة تتعلق بالإرهاب في هذه المرحلة من التحقيقات".
وأمس، كشفت السلطات الفرنسية، عن هوية منفذ الهجوم وهو موظف إداري بقسم تكنولوجيا المعلومات بمقر شرطة باريس، يدعى مايكل. إتش (45 عاما) متزوج ولديه طفلين، ويعمل في شرطة باريس منذ العام 2003.
ولم تكشف السلطات حتى الساعة (9:05 ت.غ) من صباح الجمعة عو دوافع المهاجم، غير أنّ زوجة المهاجم قالت في تحقيقات الشرطة إن زوجها "الأصم" تفوه بعبارات "غير متسقة وغير مفهومة" في الليلة التي سبقت الهجوم، حسب المصدر ذاته.
جاء ذلك في مقابلة للمتحدثة باسم الحكومة، سيبيث ندياي، الجمعة، مع إذاعة "فرانس إنفو" المحلية (رسمية).
وقالت: "المدعي العام لباريس قرر فتح تحقيقا باعتبار الواقعة جريمة قتل، دون النظر لأي شبهة تتعلق بالإرهاب في هذه المرحلة من التحقيقات".
وأمس، كشفت السلطات الفرنسية، عن هوية منفذ الهجوم وهو موظف إداري بقسم تكنولوجيا المعلومات بمقر شرطة باريس، يدعى مايكل. إتش (45 عاما) متزوج ولديه طفلين، ويعمل في شرطة باريس منذ العام 2003.
ولم تكشف السلطات حتى الساعة (9:05 ت.غ) من صباح الجمعة عو دوافع المهاجم، غير أنّ زوجة المهاجم قالت في تحقيقات الشرطة إن زوجها "الأصم" تفوه بعبارات "غير متسقة وغير مفهومة" في الليلة التي سبقت الهجوم، حسب المصدر ذاته.
En continu
- Hier 21:15 هل أفلت زمام الهيئة من يد بفون ؟
- Hier 19:36 على قيس سعيد أن يعلق حملته الانتخابية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:27
|18:01
|15:27
|12:15
|06:17
|04:51
|
25°
|26°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|26°-19
|28°-18
|26°-20
|23°-16
|23°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 824) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 358) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 972) آخر عمليات سبر الآراء..
(119 936) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 636) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 94 786) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 471) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 682) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 694) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 803) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 326) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 245) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 120) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 037) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 715) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 609) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 385) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 176) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 601) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 365) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:Humanoid (Japan )
Sur: الشاهد: وثيقة ادانة القروي خطيرة ما يثبت صحة مواقفنا باننا نصارع مافيا بتمويل اجنبي