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سامي الفهري يتهّم مقاطعي الحوار التونسي بالعنف و التعصّب

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - بعد حملة المقاطعة التي استهدفت قناة الحوار التونسي بعد تهجمها على المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قيس سعيد، علّق سامي الفهري صاحب القناة المذكورة في تحديثة له على حسابه على الانستاغرام منددا بما أسماه التعصب و العنف الافتراضي كما اعرب من تخوفه من وصول هذه الموجة الى السلطة.
يذكر أن قناة الحوار التونسي قد تعرضت لحملة مقاطعة على صفحتها الفايسبوكية حيث خسرت الصفحة قرابة المليون متابع في وقت قياسي.




  
  
     
  
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