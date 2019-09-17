فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو تكب''

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - قصّة اليوم بإمضاء المرشح للرئاسة قيس سعيد الذي فاجأ طلابه بالحديث ب''الدارجة''' العامية ليروي لهم قصّة ''سعدو تكب'' من تراث عبد العزيز العروي... فيديو ...
En continu
- 07:05 ليلة 16 سبتمبر الفارقة..
- Hier 22:20 الانتخابات الرئاسية : TOP صفر فاصل
- Hier 22:01 الو بشرى .. قيس سعيد على الخط
- Hier 21:22 على هامش جنازة السيدة شادلية رحمها الله
- Hier 20:59 ماذا حدث بالتحديد..
- Hier 19:28 صُنع في تونس..
- Hier 19:10 منوبة: قيس سعيد يحتل صدارة سباق الرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:54
|18:26
|15:45
|12:21
|06:03
|04:35
|
31°
|34°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|34°-26
|34°-25
|32°-24
|31°-23
|33°-25
Follow @babnet_Tunisie
(124 338) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 359) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 151) تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد
(108 096) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 495) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 595) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 75 926) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 64 670) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 212) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 873) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 56 880) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 55 114) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 352) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 916) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 331) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 189) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 629) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 091) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 336) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 474) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
Par:lazaro (Tunisia )
Sur: الادارة العامة للسجون والاصلاح تكذّب لطفي العماري