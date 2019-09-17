فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو تكب''

Mardi 17 Septembre 2019



باب نات

- قصّة اليوم بإمضاء المرشح للرئاسة قيس سعيد الذي فاجأ طلابه بالحديث ب''الدارجة''' العامية ليروي لهم قصّة ''سعدو تكب'' من تراث عبد العزيز العروي... فيديو ...