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فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو تكب''

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
باب نات - قصّة اليوم بإمضاء المرشح للرئاسة قيس سعيد الذي فاجأ طلابه بالحديث ب''الدارجة''' العامية ليروي لهم قصّة ''سعدو تكب'' من تراث عبد العزيز العروي... فيديو ...




  
  
     
  
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