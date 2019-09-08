حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منصور ماهوش أحسن مني''

Dimanche 08 Septembre 2019



تابعنا و تابع معنا الملايين في العالم المناظرات الرئاسية، وتابعت رباب اللبنانية، الخبيرة في المناظرات، الشقيقة التوام لابنتي التونسية، و عبرت بلهجة تونسية بامتياز، قلّ من اتقنها من اهل المشرق، عن رايها في المناظرة، على الرغم و انها تعتبر ان هذه المسالة ليس لها الحق التدخل فيها.اعلمك ابنتي، انك حفيدة عليسة، القادمة من صور، من هناك، من بلد الارز، لبنان الحبيب، حاكمة قرطاج، ان لك الحق في التعبير على من يخطب ود عرش جدتك ، ولان تونس الثورة، تونس حرية التعبير، تونس المنتصرة على مدى التاريخ، يتسع صدرها لك و لكل العرب.تحليلك للمناظرة وضعت فيه نقاط الضعف، و القوة ان وجدت على حد السواء، ووفرت على المتابعين التركيز المفرط لاستخراج هذه النقاط."باهي توا نعرف اني كي نعطي رأيي في مناظرة اليوم نكون نتدخل في مسألة ما عنديش دخل فيها اما عمر منصور ماهوش احسن مني... وبالتالي هذا تلخيص بسيط لرأيي في المناظرة:1- ينقص جميع المتحدثين الحضور القوي من ناحية السلاسة في الرد ولغة الجسد بشكل عام مع تفوق بسيط لعبو ومورو في هذا المجال.2-ينقص المذيع والمذيعة الكثير من النقطة الاولى مع ضعف واضح في الاسئلة ممّا استدعى توضيح بعض المترشحين لصلاحيات الرئيس.3-استخدام "صلاحيات الرئيس" كعبارة فضفاضة بعيداً عن منحاها الدستوري للمزايدة في الوعود واحياناً للتهرب من الواجبات..4-غاب عن الجميع فهم الفقرة الاخيرة من المناظرة والتي طالبت بوعود ينجموا يقوموا بيها في ٩٩ يوم فجاءت الردود فضفاضة مرة اخرى ويصعب المحاسبة عليها في الوقت المحدد..5- من ناحية الاداء الفردي والمضمون لبعض المترشحين:-المرزوقي: توتر واضح وبعثرة في النقاط لكن طرحه لصفقة القرن والتمسك بالقضية الفلسطينية يحسب لصالحه كالعادة مع تفوق بطرح الوعود.-محمد عبو: اسلوب متزن واجابات واضحة رغم ضعف الرد في الفقرة المحددة للوعود-مورو: اسلوب جيّد ومواقف حاسمة رغم التهرب من العديد من الاسئلة.-عبير موسي: سقط الاداء مع سقوط المضمون، دعت للمعاملة بالمثل وبرد العلاقات مع الدولة السورية (سمحيلي بش نجاوبك بكلام المرزوقي اللي اعتربتيه غلط في الحركة هذي: تونس لا تسمح بالمساومة في قضايا الشعوب العربية فهي لها الحق ان تنعم بالديمقراطية ايضاً).-ناجي جلول: اسلوب شعبوي مع مضمون يخوف: "وين في سلام في الشرق الاوسط لازم نكون موجودين"، "العلاقة الخارجية مبنية على المصلحة والاموال"، "احنا بنينا ليبيا وعندنا حقوق تاريخية في ليبيا"، ما ننجمش نحكي على الحرية والناس جوعانة" (ياخي مش عارفة علاش نشم ريحة ديكتاتور جديد، خوفي يكون ليك حق تاريخي في السلطة زادة(.6- تبقى المبادرة هذه ركيزة اساسية للعرس الديمقراطي في تونس والعقبة لدولنا الكل.رفعت الاقلام و جفت الصحف.