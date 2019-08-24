Samedi 24 Août 2019



المعركة الآن داخل منظومة 2014 و لم تعد بين المنظومة القديمة و القوى التي ترمز للثورة ،، هناك تنافس على الرصيد الانتخابي لنداء تونس 2014 وهو اليوم رصيد مشتت بين يوسف الشاهد و الزبيدي و القروي و جمعة و العايدي و مرزوق ،، تشتت لا يرضي اللاعبون الكبار وراء الستار الذين يحركون خيوط اللعبة و الباحثون عن شخصية قادرة على الحفاظ على مصالحهم و تواصل رعاية الدولة كما كانت منذ ستين عاما . هناك عائلات تحكم الاقتصاد الوطني كما تحدث عنها سفير الاتحاد الاوروبي برغاميني ، و هناك توازنات بين رجال اعمال الساحل و مخازنية العاصمة و تقاسم للنفوذ تهدد في انتخابات اكتوبر 2011 .لكن الفترة الاخيرة كشفت عن ظهور قوي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بقرارات و اجراءات اعتبرها خصومه توظيفا لأجهزة الدولة في الحملة الانتخابية ، وهناك صعود مفاجئ لوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي يبدو و كأنه صنع على عجل بعد وفاة الباجي قايد السبسي لأن اسمه لم يكن مطروحا ، اضافة الى نبيل القروي الذي تشير استطلاعات الرأي الى تقدمه مع توظيفه للعمل الخيري في العمل السياسي ووجود منبر اعلامي يخدم لفائدته كامل اليوم (قناة نسمة).بدأ العقل العميق للدولة العميقة عملية الغربلة فالوضع غير وضع 2014 عندما كانت الماكينة الانتخابية موحدة و تدعم الباجي قايد السبسي ،، الدولة العميقة بما تمثله من شبكة مصالح متنفذة مازالت لم تحسم خيارها ،، لكنها بدأت الغربلة بتحييد عبير موسي و فرقعة حزبها (ندوة صحفية للمنشقين و كشف فساد مالي ) مما سيفرض على بعض المرشحين التنازل لمن يراه الافضل (انطلق جس النبض بين جمعة و الزبيدي في الساحل) ،، سيصعد الحصان الأسود الذي سيحمي مصالح العائلات المتنفذة و من يرفض التنازل سيفعلون له ما فعلوا بعبير موسي و سبالة التمويل و الاعلام هي السلاح.في الجهة المقابلة قد يتنازل حمادي الجبالي لعبد الفتاح مورو و سيبقى المرزوقي و عبو و قيس سعيد و الصافي سعيد و الرحوي و حمة الهمامي.بالنسبة لسلمى اللومي ، لا تحتاج الى مناظرة فقد اقصت نفسها بنفسها بظهور اعلامي يشكل مسخرة في عالم السياسة .مازالت التلفزات الخاصة منقسمة بين المرشحين ، و اذا لاحظتم انسجاما حول شخصية واحدة كما في 2014 فقد صعد الدخان الأبيض ،، لكن سفراء فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة يراقبون و لهم رأي أيضا ،، هؤلاء رعاة الانتقال الديمقراطي و أصحاب النفوذ ،فالمشهد التونسي يتداخل فيه الداخلي و الخارجي لأن المسار الديمقراطي يتم برعاية خارجية ، هناك رسائل من المرشحين للخارج تقول " أنا الأقدر على القيادة و بامكانكم التعويل علي " ،، و هناك رسائل للداخل تقول " تريدون سلطة قوية و برامج نحن لها " ،، لكن ،،لكن الخارج يلتقط و يتابع و يريد معرفة وزنك الاجتماعي و مدى قدرتك على ضبط الأوضاع لا فقط القدرات الخطابية و الجمل الانشائية و الاستعداد لتقديم الخدمات ،،من لا وزن له يسقط من حساباتهم ،، الشعب تحت تأثير المتلاعبون بالعقول من ابواق تصيح صباحا مساء لتزييف الوعي ،، اما النخب فهي تعيش انانية و انتهازية مقيتة و لا تفكر الا في مصالحها الخاصة و امتيازاتها ، و لا يهمها نشر الوعي و كشف الحقائق و تنوير العقول .. عندما تكون ديمقراطيا يجب ان تدافع عن الحرية للجميع و للخصوم قبل الاصدقاء لكنهم يقرؤون لفولتير و العقلية داعشية .كاتب و محلل سياسي