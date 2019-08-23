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لم نخشى بن علي و لن نخشى الشاهد و من والاه...

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
مرتجى محجوب


بغض النظر عن موقفنا السياسي من نبيل القروي و حزبه قلب تونس ، فان الاصرار على اقصائه من الانتخابات الرئاسية تارة عبر تعديل قانون انتخابي رفض ختمه الزعيم المرحوم الباجي قائد السبسي و طورا عبر ايقافه و ايداعه السجن على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية ، يعتبر ضربة قاسية و التفافا صريحا على العملية الديموقراطية التونسية ، يستوجبان نفيرا عاما استعجاليا من كافة القوى الديموقراطية الوطنية من اجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية و المتعلقة اساسا بالديموقراطية و الحقوق و الحريات .


اليوم يحصل الفرز بين الديموقراطيين الحقيقيين و بين الديموقراطيين المزيفين حسب المصالح .

لم نخشى بن علي و لن نخشى اليوم أو غدا أي كان على وجه الارض من اجل العودة للنضال ضد التضييق و محاولات العودة للاستبداد و سيسجل التاريخ مواقف الجميع من دون استثناء .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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