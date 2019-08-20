الرباط تحتضن حفل افتتاح الدورة الـ12 للألعاب الإفريقية

Mardi 20 Août 2019



الأناضول

- الرباط / خالد مجدوب - شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء الإثنين، حفل افتتاح الدورة الـ12 للألعاب الإفريقية.وأفاد مراسل الأناضول أن مجموعة من فناني القارة السمراء قدموا عروضا تخللتها ألعاب ضوئية.كما شهد الحفل فقرات حول مختلف الرياضات التي ستعرفها الدورة.وسلّط الحفل الضوء على تاريخ المغرب العريق، من خلال صومعة حسان التاريخية بالرباط التي شيدت عام 593 هجري.وبعد تقديم الدول المشاركة، أعلن الأمير مولاي هشام، شقيق العاهل المغربي محمد السادس، عن افتتاح الدورة .وبحسب المنظمين، فإن الدورة الحالية ستشكل لأول مرة في تاريخ الألعاب الإفريقية "محطة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو عام 2020".وتنظم فعاليات هذه الألعاب بكل من مدن، الرباط، سلا، تمارة، الدار البيضاء، الجديدة، المحمدية، وبنسليمان (شمال).وتعرف هذه الدورة مشاركة 54 دولة ممثلة بنحو 6500 رياضياً.والألعاب الإفريقية، دورة تقام كل 4 سنوات يتنافس فيها لاعبون أفارقة بمختلف الألعاب الرياضية‎، وتستمر الدورة الحالية حتى 31 أغسطس/آب الجاري.