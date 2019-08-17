التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية

Samedi 17 Août 2019



في الترشيح الإنتخابي ليس هناك الأحسن ، و لا يريدون لنا الأحسن ، نصوت بمرجعية ما يفرضه الواقع على علاّته ، نصوت لمن يحفظ الهوية و يبقي على الدين و يراعي الدستور و لا ينقلب عليه ، نصوت للأقلّ سوءا و أكثر حرصا على الوطن ، نصوت اضطرارا لا اختيارا لمن يمكن أن يكون الأقرب للشعب و بعيدا عن أيقونات الفساد و التغريب و التغييب ، نصوت ضدّ ( الإنقلاب الديمقراطي) الذي يُراد لنا و للوطن ...