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التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
بقلم / منجي باكير

في الترشيح الإنتخابي ليس هناك الأحسن ، و لا يريدون لنا الأحسن ، نصوت بمرجعية ما يفرضه الواقع على علاّته ، نصوت لمن يحفظ الهوية و يبقي على الدين و يراعي الدستور و لا ينقلب عليه ، نصوت للأقلّ سوءا و أكثر حرصا على الوطن ، نصوت اضطرارا لا اختيارا لمن يمكن أن يكون الأقرب للشعب و بعيدا عن أيقونات الفساد و التغريب و التغييب ، نصوت ضدّ ( الإنقلاب الديمقراطي) الذي يُراد لنا و للوطن ...


  
  
     
  
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