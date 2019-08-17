يد: مصر تتأهل إلى نهائي مونديال الناشئين لأول مرة

Samedi 17 Août 2019



الأناضول

- تأهل المنتخب المصري، السبت، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد المقامة بمقدونيا للمرة الأولى في التاريخ.وتغلب المنتخب المصري على نظيره البرتغالي بنتيجة 41-36 في المربع الذهبي للبطولة العالمية.بذلك، ينتظر المنتخب المصري في النهائي الفائز من لقاء الدنمارك وألمانيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين؛ حيث حسم المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 20-19.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتمكن لاعبو مصر من توسيع فارق النتيجة لتنتهي المواجهة بفوز الفراعنة بنتيجة 41-36.