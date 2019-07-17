أمم إفريقيا.. الجنوب إفريقي جوميز يدير نهائي ''كان 2019''

Mercredi 17 Juillet 2019



الأناضول

- ‎أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الأربعاء، تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة نهائي كأس أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال الجمعة باستاد القاهرة.ووفقًا للموقع الرسمي للجنة المنظمة للبطولة "تم الاستقرار على تعيين جوميز لإدارة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية".ويعد جوميز أول حكم من جنوب إفريقيا يدير نهائي كأس الأمم.وظهر جوميز مرتين في النسخة الجارية من البطولة، الأولى حسمها منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، والثانية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين تونس وغانا في دور الـ 16 وحسمها نسور قرطاج بركلات الترجيح.