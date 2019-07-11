آلان جيريس: جاهزون للسنغال وسننافس على لقب أمم إفريقيا

Jeudi 11 Juillet 2019
الأناضول - أعرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن سعادته لتأهل فريقه إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
جاءت تصريحات "غيريس" عقب فوز تونس على مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في ربع نهائي البطولة القارية.
وفي تصريح تلفزيوني، قال غيريس: "سننافس بقوة على لقب كأس الأمم الإفريقية، خاصة وأننا أصبحنا على بعد خطوات من التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة القارية".
وأضاف: "سنخوض مواجهة قوية أمام السنغال في المربع الذهبي، ولابد من الاستعداد الجيد لتلك المباراة، خاصة وأن المنافس يضم مجموعة متميزة من اللاعبين".
وأوضح غيريس: "المنتخب المالغاشي كان خصمًا عنيدًا خلال فترات من المباراة، خاصة وأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، لكننا نجحنا في التعامل مع اللقاء بشكل جيد خلال شوط المباراة الثاني، لنحسم اللقاء لصالحنا".
واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول: "قدم اللاعبون واحدة من أفضل مبارياتهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ومن ثم فإننا سنحاول مواصلة التألق في العرس القاري".
جاءت تصريحات "غيريس" عقب فوز تونس على مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في ربع نهائي البطولة القارية.
وفي تصريح تلفزيوني، قال غيريس: "سننافس بقوة على لقب كأس الأمم الإفريقية، خاصة وأننا أصبحنا على بعد خطوات من التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة القارية".
وأضاف: "سنخوض مواجهة قوية أمام السنغال في المربع الذهبي، ولابد من الاستعداد الجيد لتلك المباراة، خاصة وأن المنافس يضم مجموعة متميزة من اللاعبين".
وأوضح غيريس: "المنتخب المالغاشي كان خصمًا عنيدًا خلال فترات من المباراة، خاصة وأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، لكننا نجحنا في التعامل مع اللقاء بشكل جيد خلال شوط المباراة الثاني، لنحسم اللقاء لصالحنا".
واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول: "قدم اللاعبون واحدة من أفضل مبارياتهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ومن ثم فإننا سنحاول مواصلة التألق في العرس القاري".
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Par:essoltan (France )
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