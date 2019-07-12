النجم الساحلي يتعاقد مع الفرنسي الجزائري ياسين تافر لمدة موسمين

Vendredi 12 Juillet 2019



وات

- اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم الخميس عن تعاقده مع اللاعب الجزائري الفرنسي ياسين تافر لمدة موسمين.ويشغل تافر خطة مهاجم وسبق له اللعب في صفوف اولمبيك ليون وتولوز قبل التحول الى سويسرا حيث لعب مع فريقي لوزان وسان غال.كما اشار فريق جوهرة الساحل على نفس الصفحة الى ان اللاعب الشاب حازم حاج حسن جدد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم.ويذكر ان النجم الساحلي استانف تحضيراته للموسم الجديد يوم الاحد الماضي بقيادة فوزي البنزرتي الذي خلف الفرنسي روجي لومار.