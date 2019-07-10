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تركيا تؤكد رفضها للتهديدات الأمريكية بشأن شراء الصورايخ الروسية ''إس-400''

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
فرانس 24 - عبرت أنقرة الأربعاء عن رفضها للتهديدات الأمريكية الجديدة بخصوص عزمها شراء صواريخ روسية من طراز "إس-400"، ودعت في الوقت نفسه واشنطن إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات ممكن أن تلحق "أضرارا بالعلاقات" بين البلدين.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندعو الطرف الأمريكي إلى عدم اتخاذ إجراءات مضرة، تهدد الدبلوماسية والحوار وتضر بعلاقاتنا".


وجاء الرد التركي عقب التحذيرات التي وجهتها واشنطن إلى أنقرة من شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية السالفة الذكر، حيث من المتوقع أن يبدأ تسليمها هذا الأسبوع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أتراك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في تصريح له، إن "تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة إس-400".

لماذا تعارض واشنطن شراء أنقرة للصورايخ الروسية؟

وتبرر الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لشراء تركيا لنظام إس-400 ، بكون هذه الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا أيضا.

وتخشى واشنطن كذلك من أن يتمكن الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأمريكية الجديدة "إف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضا.

وكانت واشنطن منحت تركيا في مطلع يونيو/حزيران مهلة تنتهي في 31 يوليو/تموز للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأمريكية، إلا أن أنقرة استقر اختيارها على السلاح الجوي الروسي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أواخر يونيو/حزيران بعد لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أنه غير متخوف من تعرض بلاده لعقوبات لشرائها نظام "إس-400".

فرانس24/ أ ف ب

  
  
     
  
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Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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