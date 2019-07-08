كاس امم افريقيا - برنامج مقابلات الدور ربع النهائي

Lundi 08 Juillet 2019
وات - في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا لكرة القدم (مصر 2019):
الاربعاء 10 جويلية :
ملعب 30 جوان بالقاهرة - س 17 السنغال - البنين
ملعب القاهرة الدولي - س 20 نيجيريا - جنوب افريقيا
الخميس 11 جويلية
ملعب السويس - س 17 الجزائر - كوت ديفوار
ملعب السلام بالقاهرة - س 20 تونس - مدغشقر
الاربعاء 10 جويلية :
ملعب 30 جوان بالقاهرة - س 17 السنغال - البنين
ملعب القاهرة الدولي - س 20 نيجيريا - جنوب افريقيا
الخميس 11 جويلية
ملعب السويس - س 17 الجزائر - كوت ديفوار
ملعب السلام بالقاهرة - س 20 تونس - مدغشقر
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|33°-22
|33°-24
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: مصر - 2019.. المنتخب التونسي الى الدور ربع النهائي