كاس امم افريقيا - برنامج مقابلات الدور ربع النهائي

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا لكرة القدم (مصر 2019):ملعب 30 جوان بالقاهرة - س 17 السنغال - البنينملعب القاهرة الدولي - س 20 نيجيريا - جنوب افريقياملعب السويس - س 17 الجزائر - كوت ديفوارملعب السلام بالقاهرة - س 20 تونس - مدغشقر