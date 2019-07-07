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مصر 2019 - في الإجتماع الفني : تونس فريق ضيف بالزي الأحمر

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
باب نات - إنعقد صباح اليوم الأحد 7 جويلية بمقر إقامة الرسميين بمدينة الاسماعيلية الاجتماع الفني الخاص بمباراة غانا وتونس لحساب الدور ثمن النهائي التي يحتضنها ملعب الاسماعيلي غدا الاثنين 8 جويلية على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على العناصر التالية :

- يخوض منتخبنا الوطني المباراة كفريق ضيف وسيلعب بالزي الأحمر بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب فيما يرتدي حراس المرمى الزي الأسود بالكامل.


- يرتدي منتخب غانا بصفته الفريق المضيف الزي الأبيض بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق بالكامل.

- يرتدي الحكام الزي الأصفر. وللتذكير فان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين فيكتور غوميز كحكم ساحة ومواطنه زاكيلي وسومسا مساعدا أولا ويورو فاتسواني من ليزوتو مساعدا ثانيا وجون جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية حكما رابعا.
- يرتدي ملتقطو الكرة قميصا أزرق اللون.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo
    20:00: Algérie - Guinée
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
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