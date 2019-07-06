أمم إفريقيا.. نيجيريا تتلاعب بالكاميرون وتتأهل إلى ربع النهائي في لقاء مثير

Samedi 06 Juillet 2019
الأناضول - انتزع المنتخب النيجيري، السبت، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وتغلب المنتخب النيجيري على نظيره الكاميروني (حامل اللقب) بـ3 أهداف لهدفين في مباراة مثيرة ضمن منافسات ثمن النهائي القاري.
بذلك، ينتظر المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من لقاء مصر مع جنوب إفريقيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب النيجيري؛ حيث دخل لاعبوه اللقاء بكامل قوتهم الهجومية في رحلة بحث عن هدف يربكون به حسابات المنافس.
قابله ميل أداء الكاميرون للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة إلى أن جاءت الدقيقة 19 لتشهد هدف التقدم لنيجيريا عبر أوديون إيغالو.
ردّ المنتخب الكاميروني بهدفين عبر ستيفان باهوكين و كلينتون موا نجي في الدقيقتين 41 و44 لينتهي الشوط الأول بتقدم "الأسود" بهدفين لهدف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وجاءت الدقيقة 63 ليتمكن إيغالو من إحراز الهدف الثاني له والتعادل لفريقه.
ولم يمر على التعادل طويلا، فبعدها بـ4 دقائق ترك أليكس أيوبي بصمته وأحرز الهدف الثالث لنيجيريا.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب النيجيري فائزًا باللقاء.
وتغلب المنتخب النيجيري على نظيره الكاميروني (حامل اللقب) بـ3 أهداف لهدفين في مباراة مثيرة ضمن منافسات ثمن النهائي القاري.
بذلك، ينتظر المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من لقاء مصر مع جنوب إفريقيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب النيجيري؛ حيث دخل لاعبوه اللقاء بكامل قوتهم الهجومية في رحلة بحث عن هدف يربكون به حسابات المنافس.
قابله ميل أداء الكاميرون للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة إلى أن جاءت الدقيقة 19 لتشهد هدف التقدم لنيجيريا عبر أوديون إيغالو.
ردّ المنتخب الكاميروني بهدفين عبر ستيفان باهوكين و كلينتون موا نجي في الدقيقتين 41 و44 لينتهي الشوط الأول بتقدم "الأسود" بهدفين لهدف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وجاءت الدقيقة 63 ليتمكن إيغالو من إحراز الهدف الثاني له والتعادل لفريقه.
ولم يمر على التعادل طويلا، فبعدها بـ4 دقائق ترك أليكس أيوبي بصمته وأحرز الهدف الثالث لنيجيريا.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب النيجيري فائزًا باللقاء.
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|Pts
|J
|G
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|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
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|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
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|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
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|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
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|0
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|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
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|2
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|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
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|0
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|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
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