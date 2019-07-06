مصر 2019 - وهبي الخزري ينضم لتحضيرات نسور قرطاج استعدادا للقاء غانا

Samedi 06 Juillet 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته استعدادا للقاء الدور ثمن النهائي لكاس امم افريقيا التي تحتضنها مصر والذي سيجمعه بنظيره الغاني يوم الاثنين 8 جويلية الجاري انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بملعب الاسماعيلية حيث اجرى مساء اليوم السبت حصة تدريبية بمشاركة اللاعب وهبي الخزري الذي كان ركن للراحة لمدة يومين بعد الاوجاع التي ساورته على مستوى الفخذ خلال مباراة موريتانيا.
وكانت العناصر الوطنية من إطار فني ولاعبين قد تحولت إلى ملعب الاسماعيلية الذي سبق أن احتضن مباراتين لمنافسنا الغاني متصدر المجموعة السادسة وذلك للاطلاع على أرضية الميدان.
وهو يتسع لحوالي 18 ألف متفرج وأرضيته من العشب الطبيعي ويستقبل فيه فريق الإسماعيلي الملقب بالدراويش منافسيه في البطولة المصرية الممتازة.
وقد شهد الملعب تحسينات عديدة بعد أن تم إختياره من ضمن ستة ملاعب لاحتضان مباريات المجموعة السادسة ومقابلة واحدة من الدور الثاني ستجمع بين غانا وتونس يوم الاثنين على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس لحساب الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019.
وينهي المنتخب التونسي تحضيراته للقاء غانا بحصة تدريبية ختامية مقررة غدا الأحد ستكون مفتوحة حسب التراتيب الجاري بها العمل.
ويعقد الفني الفرنسي الان جيراس ندوته الصحفية غدا الأحد على الساعة منتصف النهار والنصف بقاعة المؤتمرات بملعب الاسماعلية في حين يعقد مدرب المنتخب الغاني ندوته الصحفية بذات الفضاء انطلاقا من الساعة الواحدة والربع ظهرا بالتوقيت المحلي.
وكانت العناصر الوطنية من إطار فني ولاعبين قد تحولت إلى ملعب الاسماعيلية الذي سبق أن احتضن مباراتين لمنافسنا الغاني متصدر المجموعة السادسة وذلك للاطلاع على أرضية الميدان.
وهو يتسع لحوالي 18 ألف متفرج وأرضيته من العشب الطبيعي ويستقبل فيه فريق الإسماعيلي الملقب بالدراويش منافسيه في البطولة المصرية الممتازة.
وقد شهد الملعب تحسينات عديدة بعد أن تم إختياره من ضمن ستة ملاعب لاحتضان مباريات المجموعة السادسة ومقابلة واحدة من الدور الثاني ستجمع بين غانا وتونس يوم الاثنين على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس لحساب الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019.
وينهي المنتخب التونسي تحضيراته للقاء غانا بحصة تدريبية ختامية مقررة غدا الأحد ستكون مفتوحة حسب التراتيب الجاري بها العمل.
ويعقد الفني الفرنسي الان جيراس ندوته الصحفية غدا الأحد على الساعة منتصف النهار والنصف بقاعة المؤتمرات بملعب الاسماعلية في حين يعقد مدرب المنتخب الغاني ندوته الصحفية بذات الفضاء انطلاقا من الساعة الواحدة والربع ظهرا بالتوقيت المحلي.
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|2
|3
|3
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|Quarts de Finale
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