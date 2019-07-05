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الملعب التونسي يحتفل بعيد ميلاده ال71

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
وات - اعلن رئيس الملعب التونسي جلال بن عيسى على صفحته على "فايس بوك" انه سيتم يوم الاحد 7 جويلية الجاري الاحتفال بعيد ميلاد الملعب التونسي ال71 موجها الدعوة لكل الرؤساء السابقين للنادي والمسيرين السابقين واللاعبين القدامي والاحباء لحضور الاحتفالية التي ستقام بملعب الهادي النيفر بباردو بداية من الساعة السادسة مساء وقال انه سيتم بالمناسبة الاعلان عن تاسيس " جمعية أوفياء الملعب التونسي " أو "فيداليوس".



  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Maroc - Bénin (1-1) 1-4 Tab
    20:00: Ouganda - Sénégal (0-1)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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