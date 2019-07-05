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أمم إفريقيا.. بنين تطيح بالمغرب وتتأهل لربع النهائي بركلات الترجيح

Vendredi 05 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019
الأناضول - فجر المنتخب البنيني، الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالمنتخب المغربي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتغلب منتخب بنين على المغرب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في ثمن نهائي البطولة القارية.


بذلك، ينتظر منتخب بنين في ربع النهائي الفائز من لقاء السنغال وأوغندا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

تسيد الحذر في أداء الفريقين خلال شوط المباراة الأول، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب المنتخب المغربي حيث بحث لاعبوه بشتى الطرق عن فرصة تسجيل هدف التقدم.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أسفرت الدقيقة 53 عن هدف التقدم لبنين عن طريق مواز أديليهو الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.

بعدها مال أداء بنين للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله هجوم مكثف من جانب المغرب في رحلة بحث عن التعادل.

ومع حلول الدقيقة 75 تمكن يوسف النصيري من إدراك التعادل عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى.

وكادت أن تشهد الدقيقة الأخيرة هدف التأهل للمغرب عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لـ"أسود الأطلس" نفذها حكيم زياش إلا أنه أضاعها بغرابة لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في الشوطين الإضافيين، ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب البينيني لصالحه بنتيجة 4-2.

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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