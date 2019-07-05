أمم إفريقيا.. بنين تطيح بالمغرب وتتأهل لربع النهائي بركلات الترجيح

Vendredi 05 Juillet 2019
الأناضول - فجر المنتخب البنيني، الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالمنتخب المغربي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وتغلب منتخب بنين على المغرب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في ثمن نهائي البطولة القارية.
بذلك، ينتظر منتخب بنين في ربع النهائي الفائز من لقاء السنغال وأوغندا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.
تسيد الحذر في أداء الفريقين خلال شوط المباراة الأول، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب المنتخب المغربي حيث بحث لاعبوه بشتى الطرق عن فرصة تسجيل هدف التقدم.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أسفرت الدقيقة 53 عن هدف التقدم لبنين عن طريق مواز أديليهو الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.
بعدها مال أداء بنين للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله هجوم مكثف من جانب المغرب في رحلة بحث عن التعادل.
ومع حلول الدقيقة 75 تمكن يوسف النصيري من إدراك التعادل عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى.
وكادت أن تشهد الدقيقة الأخيرة هدف التأهل للمغرب عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لـ"أسود الأطلس" نفذها حكيم زياش إلا أنه أضاعها بغرابة لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في الشوطين الإضافيين، ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب البينيني لصالحه بنتيجة 4-2.
وتغلب منتخب بنين على المغرب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في ثمن نهائي البطولة القارية.
بذلك، ينتظر منتخب بنين في ربع النهائي الفائز من لقاء السنغال وأوغندا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.
تسيد الحذر في أداء الفريقين خلال شوط المباراة الأول، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب المنتخب المغربي حيث بحث لاعبوه بشتى الطرق عن فرصة تسجيل هدف التقدم.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أسفرت الدقيقة 53 عن هدف التقدم لبنين عن طريق مواز أديليهو الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.
بعدها مال أداء بنين للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله هجوم مكثف من جانب المغرب في رحلة بحث عن التعادل.
ومع حلول الدقيقة 75 تمكن يوسف النصيري من إدراك التعادل عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى.
وكادت أن تشهد الدقيقة الأخيرة هدف التأهل للمغرب عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لـ"أسود الأطلس" نفذها حكيم زياش إلا أنه أضاعها بغرابة لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في الشوطين الإضافيين، ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب البينيني لصالحه بنتيجة 4-2.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 17:28 البيان الفضيحة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:05
|03:10
|
24°
|24°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|24°-21
|39°-26
|40°-28
|40°-30
|44°-32
Follow @babnet_Tunisie
(138 428) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(125 995) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 308) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 91 545) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 90 668) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 77 006) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 899) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 867) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 905) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 947) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 838) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 733) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 851) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 798) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 705) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 154) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 644) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 454) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 275) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 772) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: محسن مرزوق : بوتين ''ما ينطق عن الهوى'' و على الخارجية التونسية مساءلة تركيا حول تدخلها في ليبيا