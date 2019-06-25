كوشنر: أعددنا أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط

Mardi 25 Juin 2019



الأناضول

قال جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، إن بلاده بالتعاون مع شركائها (لم يحددهم)، أعدت أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط.وذكر "كوشنر" في كلمته بافتتاح أعمال مؤتمر "ورشة السلام من أجل الازدهار" بالعاصمة البحرينية المنامة وتستمر أعمالها حتى غد الأربعاء، أن الخطة الاقتصادية ستحسن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وللشرق الأوسط ككل.وأشار كوشنر إلى أن الفلسطينيين من أكثر الشعوب التي حصلت على مساعدات مالية، لكن كان ذلك بدون برامج وخطط تنموية واضحة.وزاد: بالإمكان تغيير المسار المعيشي الحالي للفلسطينيين، بطرق مبتكرة بعيدة عن التقليدية، مسار يحسن مسار الأسر ويحول الفرص إلى نجاح، بدلا من لوم الآخرين.واعترف كوشنر الذي وصف الخطة التي يحملها بـ"فرصة القرن"، بوجود تشكيك في المشروع الاقتصادي المطروح، وقال "كثر يشككون في خطتنا.. لكن علينا تحسين معيشة الناس".وقدم مستشار ترامب عرضا أوليا لتفاصيل الخطة الاقتصادية التي يحملها كمقدمة للسلام إلا أنه لم يتطرق خلالها إلى مسألة الحقوق وإعادتها للشعب الفلسطيني.وتبحث ورشة المنامة الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية أو ما يعرف بـ "صفقة القرن".وترعى الولايات المتحدة المؤتمر الذي يشهد مشاركة متباينة المستويات لدول عربية، أبرزها السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلًا عن البحرين المضيفة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين، وسط مقاطعة فلسطينية كاملة ورفض مشاركة عدد من الدول المعنية.ويتردد أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي يفتتح ورشة "السلام من أجل الازدهار" في المنامةكوشنر: نسعى لإيجاد فرص للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليينكوشنر: الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى إنعاش وازدهارجاريد كوشنر: الفلسطينيون من أكثر الشعوب التي حصلت على مساعدات بدون برامج واضحةكوشنر: تصوروا حقيقة جديدة في الشرق الأوسط يكون الناس فيها أكثر ازدهاراكوشنر: أعددنا أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسطكوشنر: هذه "فرصة القرن" وليست "صفقة القرن"كوشنر: الاتفاق على مسار اقتصادي شرط ضروري للسلامكوشنر: لدينا خطط مفصلة هنا وسنخلق فرص عمل ونحسن الخدماتكوشنر: الخطة الاقتصادية يمكن أن تخلق مليون وظيفة وتخفض البطالة بنحو 10 في المئةكوشنر: كثر يشككون في المشروع الاقتصادي المطروح لكن علينا تحسين معيشة الناسكوشنر: الخطة تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصركوشنر: رسالتي للفلسطينيين أن الرئيس ترامب لن يخذلكم