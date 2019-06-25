Mardi 25 Juin 2019
الأناضول - المنامة - قال جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، إن بلاده بالتعاون مع شركائها (لم يحددهم)، أعدت أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط.
وذكر "كوشنر" في كلمته بافتتاح أعمال مؤتمر "ورشة السلام من أجل الازدهار" بالعاصمة البحرينية المنامة وتستمر أعمالها حتى غد الأربعاء، أن الخطة الاقتصادية ستحسن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وللشرق الأوسط ككل.
وأشار كوشنر إلى أن الفلسطينيين من أكثر الشعوب التي حصلت على مساعدات مالية، لكن كان ذلك بدون برامج وخطط تنموية واضحة.
وزاد: بالإمكان تغيير المسار المعيشي الحالي للفلسطينيين، بطرق مبتكرة بعيدة عن التقليدية، مسار يحسن مسار الأسر ويحول الفرص إلى نجاح، بدلا من لوم الآخرين.
واعترف كوشنر الذي وصف الخطة التي يحملها بـ"فرصة القرن"، بوجود تشكيك في المشروع الاقتصادي المطروح، وقال "كثر يشككون في خطتنا.. لكن علينا تحسين معيشة الناس".
وقدم مستشار ترامب عرضا أوليا لتفاصيل الخطة الاقتصادية التي يحملها كمقدمة للسلام إلا أنه لم يتطرق خلالها إلى مسألة الحقوق وإعادتها للشعب الفلسطيني.
وتبحث ورشة المنامة الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية أو ما يعرف بـ "صفقة القرن".
وترعى الولايات المتحدة المؤتمر الذي يشهد مشاركة متباينة المستويات لدول عربية، أبرزها السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلًا عن البحرين المضيفة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين، وسط مقاطعة فلسطينية كاملة ورفض مشاركة عدد من الدول المعنية.
ويتردد أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
بعض ما جاء في كلمة كوشنر:
جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي يفتتح ورشة "السلام من أجل الازدهار" في المنامة
كوشنر: نسعى لإيجاد فرص للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
كوشنر: الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى إنعاش وازدهار
جاريد كوشنر: الفلسطينيون من أكثر الشعوب التي حصلت على مساعدات بدون برامج واضحة
كوشنر: تصوروا حقيقة جديدة في الشرق الأوسط يكون الناس فيها أكثر ازدهارا
كوشنر: أعددنا أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط
كوشنر: هذه "فرصة القرن" وليست "صفقة القرن"
كوشنر: الاتفاق على مسار اقتصادي شرط ضروري للسلام
كوشنر: لدينا خطط مفصلة هنا وسنخلق فرص عمل ونحسن الخدمات
كوشنر: الخطة الاقتصادية يمكن أن تخلق مليون وظيفة وتخفض البطالة بنحو 10 في المئة
كوشنر: كثر يشككون في المشروع الاقتصادي المطروح لكن علينا تحسين معيشة الناس
كوشنر: الخطة تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر
كوشنر: رسالتي للفلسطينيين أن الرئيس ترامب لن يخذلكم
وذكر "كوشنر" في كلمته بافتتاح أعمال مؤتمر "ورشة السلام من أجل الازدهار" بالعاصمة البحرينية المنامة وتستمر أعمالها حتى غد الأربعاء، أن الخطة الاقتصادية ستحسن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وللشرق الأوسط ككل.
وأشار كوشنر إلى أن الفلسطينيين من أكثر الشعوب التي حصلت على مساعدات مالية، لكن كان ذلك بدون برامج وخطط تنموية واضحة.
وزاد: بالإمكان تغيير المسار المعيشي الحالي للفلسطينيين، بطرق مبتكرة بعيدة عن التقليدية، مسار يحسن مسار الأسر ويحول الفرص إلى نجاح، بدلا من لوم الآخرين.
واعترف كوشنر الذي وصف الخطة التي يحملها بـ"فرصة القرن"، بوجود تشكيك في المشروع الاقتصادي المطروح، وقال "كثر يشككون في خطتنا.. لكن علينا تحسين معيشة الناس".
وقدم مستشار ترامب عرضا أوليا لتفاصيل الخطة الاقتصادية التي يحملها كمقدمة للسلام إلا أنه لم يتطرق خلالها إلى مسألة الحقوق وإعادتها للشعب الفلسطيني.
وتبحث ورشة المنامة الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية أو ما يعرف بـ "صفقة القرن".
وترعى الولايات المتحدة المؤتمر الذي يشهد مشاركة متباينة المستويات لدول عربية، أبرزها السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلًا عن البحرين المضيفة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين، وسط مقاطعة فلسطينية كاملة ورفض مشاركة عدد من الدول المعنية.
ويتردد أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
بعض ما جاء في كلمة كوشنر:
جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي يفتتح ورشة "السلام من أجل الازدهار" في المنامة
كوشنر: نسعى لإيجاد فرص للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
كوشنر: الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى إنعاش وازدهار
جاريد كوشنر: الفلسطينيون من أكثر الشعوب التي حصلت على مساعدات بدون برامج واضحة
كوشنر: تصوروا حقيقة جديدة في الشرق الأوسط يكون الناس فيها أكثر ازدهارا
كوشنر: أعددنا أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط
كوشنر: هذه "فرصة القرن" وليست "صفقة القرن"
كوشنر: الاتفاق على مسار اقتصادي شرط ضروري للسلام
كوشنر: لدينا خطط مفصلة هنا وسنخلق فرص عمل ونحسن الخدمات
كوشنر: الخطة الاقتصادية يمكن أن تخلق مليون وظيفة وتخفض البطالة بنحو 10 في المئة
كوشنر: كثر يشككون في المشروع الاقتصادي المطروح لكن علينا تحسين معيشة الناس
كوشنر: الخطة تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر
كوشنر: رسالتي للفلسطينيين أن الرئيس ترامب لن يخذلكم
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:29
|05:00
|03:05
|
32°
|31°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-23
|33°-24
|33°-24
|34°-25
|37°-24
Follow @babnet_Tunisie
(136 087) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 96 593) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 346) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 824) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 610) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 65 046) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 544) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 920) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 738) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 652) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 234) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 344) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 898) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 786) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 190) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 072) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 37 231) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 650) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 547) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 581) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:BABANETTOO (France )
Sur: الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد على النائبة المرسني