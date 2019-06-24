Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- قال الاعلامي محمد بوغلاب في حوار على قناة التاسعة ان هزيمة المنتخب التونسي كانت متوقعة بسبب سوء المردود.واضاف محمد بوغلاب " الفرق العربية الكل ربحت كان احنا قعدنا ندعيو، اتو ربي يبعث الرسل يلعبوا في بلاصتنا مضيفا « انشاء الله نربحو هاذي نحيوها ماعادش تجيب ».وكان المنتخب التونسي، سقط الإثنين، في فخ التعادل مع نظيره الأنغولي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بمصر. واكتفى لاعبو الفريقين بالحصول على أول نقطة لهما في بداية المشوار بالبطولة القارية.