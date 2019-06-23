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فرنسا تطيح بالبرازيل وتتأهل لربع نهائي مونديال السيدات

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - تأهل المنتخب الفرنسي، الأحد، إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات لكرة القدم والمقامة على ملاعبها.

وأطاح المنتخب الفرنسي بنظيره البرازيلي من ثمن النهائي، بالتغلب عليه بهدفين لهدف، بعد اللجوء للشوطين الإضافيين للتعادل بهدف لكل منهما في الشوطين الأصليين للمباراة.


وتقدمت فرنسا بهدف عن طريق فاليري غوفان في الدقيقة 52 .

وعاد المنتخب البرازيلي بهدف التعادل عبر تيسا في الدقيقة 63.

ولجأ المنتخبان للشوطين الإضافيين، ونجحت فرنسا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أماندين هنري في الدقيقة 107 من من زمن اللقاء.

وتنتظر فرنسا في ربع النهائي، الفائز من مباراة التي تجمع إسبانيا مع أمريكا غدًا الإثنين في ثمن نهائي المونديال.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30 Maroc - Namibie (1-0)
    18:00 Sénégal - Tanzanie (2-0)
    21:00 Algérie - Kenya (2-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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