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مصر 2019 : مدرب بوروندي يراهن على عبور نيجيريا بأمم إفريقيا

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
الأناضول - راهن أوليفيه نيوجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي على إمكانية تحقيق فريقه لمفاجأة والفوز على نيجيريا السبت في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بمصر.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال نيوجيكو "نحن على أتم الاستعداد لخوض غمار منافسات أمم إفريقيا، والمنتخب النيجيري فريق كبير، لكن بوروندي يستطيع إحراجه".


وأضاف "نحن نمتلك العديد من المواهب المتميزة القادرة على تحقيق المفاجأة بالبطولة القارية، خاصة وأنني توليت المهمة منذ عامين ووضعت طلباتي أمام مسؤولي الاتحاد المحلي والتي تم الاستجابة لها على الفور مما ساهم في تحقيق حلم التأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ".

وأوضح نيوجيكو "سنبذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة طيبة في لقاء نيجيريا بالبطولة القارية".

واختتم المدير الفني لبوروندي تصريحاته بالقول "سنحاول أن نثبت للجميع أن تأهلنا إلى أمم إفريقيا لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة جهد وعمل شاق متواصل في الفترة الأخيرة".

  
  
     
  
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