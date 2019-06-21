كاس امم افريقيا (مصر 2019) : اصداء من مدينة السويس

Vendredi 21 Juin 2019
tap - (من مبعوث وات حسني الغربي)- سعت اللجنة المنظمة لكاس امم افريقيا مصر 2019 الى حسن الترويج لهذا الحدث الرياضي من خلال استثمار منافساته على جميع المستويات وفي مختلف الدرجات حيث ساهمت الناقلة المصرية في هذا الترويج من خلال اكساء كراسي طائراتها بشعارات "الكان" مع بث اغاني في نهاية رحلاتها تتغنى بمصر و منتخب الفراعنة
_لبست الطريق المؤدية الى مدينة السويس حلة النهائيات القارية من خلال الصور و اللافتات العملاقة لتوت تعويذة البطولة مع اعلاء اعلام منتخبات بلدان المجموعة الخامسة التي ستحتضن فعالياتها مدينة السويس كما بذلت محافظة المنطقة مجهودات كبيرة على مستوى اشغال النظافة و الصيانة و التهيئة لمختف شوارع المدينة
_ وجد ضيوف مدينة مدينة السويس التي تعد حوالي 550 الف ساكن على صعوبات مستوى الايواء جعلت من تسويغ الفنادق والشقق المفروشة لاحباء و متابعي منتخبات المجموعة الخامسة عملية معقدة جدا امام امتلاء النزل القليلة الموجودة في المدينة رغم ان منافسات المجموعة الخامسة ستنطلق يوم الاثنين القادم.
_عبر عدد هام من مواطني مدينة السويس الذين التقاهم موفد وكالة تونس افريبقيا للانباء (وات) في مختلف الفضاءات عن سعادتهم بتواجد المنتخب التونسي في السويس و اكدوا مساندتهم المطلقة لنسور قرطاج حيث قال البعض منهم "ان جماهير السويس ستوكب المباراة الاولى ضد انغولا باعداد كبيرة وسنشجع تونس من اجل لاعب متوسط ميدان الزمالك المصري الفرجاني ساسي الذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى اهل السويس"
_لايزال ملعب السويس الذي سيحتضن مباريات المنتخب التونسي يخضع لجملة من التحسينات التي تواصلت حتى ساعة متاخرة من الليل حيث تم تجنيد عدد هام من الفرق الفنية لاتمام الاشغال قبل ضربة البداية
_سيقع بداية من مساء اليوم الجمعة توزيع بطاقات الاعتماد الخاصة بالاعلاميين المكلفيين بتغطية مباريات المجموعة الخامسة التي تحتضنها مدينة السويس حيث تم تخصيص مكتب في اسفل القاعة المغطاة بالمدينة الرياضية لتمكين صحفي بلدان منتخبات تونس و انغولا و مالي و موريتانيا من بطاقتهم بعد وصول ممثل الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقرر مساء اليوم
_يفتتح المركز الاعلامي التابع لملعب السويس ابوابه في وجه الاعلاميين بداية من مساء يوم الاحد حيث سيحتضن الحصص التدريبية الاخيرة للمنتخبات الاربعة الى ستجري تمارينها الختامية هناك قبل مواجهتي الاثنين القادم بين تونس و انغولا من جهة و مالي و موريتانيا من جهة ثانية.
_لبست الطريق المؤدية الى مدينة السويس حلة النهائيات القارية من خلال الصور و اللافتات العملاقة لتوت تعويذة البطولة مع اعلاء اعلام منتخبات بلدان المجموعة الخامسة التي ستحتضن فعالياتها مدينة السويس كما بذلت محافظة المنطقة مجهودات كبيرة على مستوى اشغال النظافة و الصيانة و التهيئة لمختف شوارع المدينة
_ وجد ضيوف مدينة مدينة السويس التي تعد حوالي 550 الف ساكن على صعوبات مستوى الايواء جعلت من تسويغ الفنادق والشقق المفروشة لاحباء و متابعي منتخبات المجموعة الخامسة عملية معقدة جدا امام امتلاء النزل القليلة الموجودة في المدينة رغم ان منافسات المجموعة الخامسة ستنطلق يوم الاثنين القادم.
_عبر عدد هام من مواطني مدينة السويس الذين التقاهم موفد وكالة تونس افريبقيا للانباء (وات) في مختلف الفضاءات عن سعادتهم بتواجد المنتخب التونسي في السويس و اكدوا مساندتهم المطلقة لنسور قرطاج حيث قال البعض منهم "ان جماهير السويس ستوكب المباراة الاولى ضد انغولا باعداد كبيرة وسنشجع تونس من اجل لاعب متوسط ميدان الزمالك المصري الفرجاني ساسي الذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى اهل السويس"
_لايزال ملعب السويس الذي سيحتضن مباريات المنتخب التونسي يخضع لجملة من التحسينات التي تواصلت حتى ساعة متاخرة من الليل حيث تم تجنيد عدد هام من الفرق الفنية لاتمام الاشغال قبل ضربة البداية
_سيقع بداية من مساء اليوم الجمعة توزيع بطاقات الاعتماد الخاصة بالاعلاميين المكلفيين بتغطية مباريات المجموعة الخامسة التي تحتضنها مدينة السويس حيث تم تخصيص مكتب في اسفل القاعة المغطاة بالمدينة الرياضية لتمكين صحفي بلدان منتخبات تونس و انغولا و مالي و موريتانيا من بطاقتهم بعد وصول ممثل الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقرر مساء اليوم
_يفتتح المركز الاعلامي التابع لملعب السويس ابوابه في وجه الاعلاميين بداية من مساء يوم الاحد حيث سيحتضن الحصص التدريبية الاخيرة للمنتخبات الاربعة الى ستجري تمارينها الختامية هناك قبل مواجهتي الاثنين القادم بين تونس و انغولا من جهة و مالي و موريتانيا من جهة ثانية.
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Par:mongi (Tunisia )
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