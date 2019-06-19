Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Nahj Elborda  

ميغالو : من فكاهي الى صبّاب

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - تداول نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي و تويتر رسالة خاصة بين الاعلامي بوبكر بن عكاشة و الكوميدي وسيم الحريصي شهر ميغالو فيها تهديد بسجن سامي الفهري خلال شهر اكتوبر 2019 بعد سكاتش فكاهي يحمل انتقادا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ،، و اثار الموضوع تفاعلات مستنكرة بعد اطلاع ميغالو الرسالة على الفهري الذي نشرها ..

و يعود الاستهجان الى انزلاق خطير و وشاية لا تليق بكوميدي اختار "الصبة" لولي نعمته على أخلاق الزمالة التي يجب ترفعه عن هذه الممارسات خاصة انهما يشتغلان في نفس الاذاعة .
و لئن كان مضمون رسالة بن عكاشة غير لائق لكن ما قام به ميغالو مخجل .


  
  
     
  
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